Atracan a una conductora a punta de navaja en Federico Tapia y se llevan su bolso

El tiempo de espera en el semáforo que regula el tráfico entre las calles de Federico Tapia y la de Menéndez Pelayo resultó toda una trampa para una conductora que el pasado martes, a plena luz del día y con numerosos viandantes, fue atracada en su propio vehículo.

La víctima se encontraba detenida cuando un hombre de unos 40 años abrió la puerta y, a punta de navaja, le exigió el bolso que tenía apoyado en el asiento del copiloto. “No me dio tiempo a reaccionar, me abrió la puerta, me enseñó la navaja, se llevó el bolso y escapó corriendo”, recuerda la asaltada, a la que extrañó la impunidad del ladrón en una vía comercial y transitada. “Escapó corriendo y en unos minutos realizó varios cargos en las tarjetas”, asegura. “Nadie intervino, pero es que la gente tiene miedo, a una amiga le sucedió algo parecido hace poco en la ronda de Nelle”, añade.

Después del incidente, la víctima, vecina del barrio de Juan Flórez, detuvo su vehículo a unos pocos metros y, todavía en estado de shock, fue atendida emocionalmente por la conductora del coche de al lado. Posteriormente, interpuso la denuncia y procedió a la identificación del sospechoso, al que habían grabado varias cámaras y estaba registrado con foto en el archivo policial.

Los vecinos de Juan Flórez aseguran que ese mismo día se produjo un incidente semejante en la calle Nicaragua, también con arma blanca, pero en la Policía Nacional no consta ninguna denuncia al respecto.