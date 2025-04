El atajo secreto que permite ahorrar quince minutos desde Laracha a Pocomaco

Las grandes infraestructuras siempre tardan mucho en materializarse. A menudo, décadas. Esto es lo que ocurrió con la ampliación de Alfonso Molina y eso es lo que está ocurriendo con la Cuarta Ronda, cuyo proyecto no estará redactado hasta finales de este año. Quedan por delante varios trámites hasta llegar a la licitación, que podrían alargar el proceso dos o tres años. Demasiado, en todo caso, para los conductores que tienen que desplazarse por la congestionadas vías del área metropolitana y que han encontrado un atajo: una pista privada en la cantera de O Moucho, en Pastoriza, y que permite conectar los municipios de Arteixo y A Coruña y ahorrar a los trabajadores nada menos que quince minutos de viaje. Y revela una vez más la importancia que tendría la Cuarta Ronda para la circulación en los polígonos de Pocomaco y Vío.



La empresa que gestiona la cantera abrió la pista hace dos años. Conecta, por un lado, con un enlace de la AC-552 –la vía que une A Coruña y Cee– y por otro, con la rotonda superior del polígono de Vío. De hecho, existe una vía que conecta el ramal con la pequeña rotonda y que permitiría a los conductores acceder desde Arteixo hasta A Coruña directamente, sin tener que dar un largo rodeo hasta llegar prácticamente a la ciudad, o dirigirse a Feáns. Sin embargo, ninguna de las dos administraciones locales ha decidido dar este sencillo paso. “Yo llevo viniendo por aquí desde que un compañero me contó lo de este atajo –comenta un trabajador de Pocomaco–. Si no lo utilizara, tendría que pasar por ocho rotondas”. Fuentes de la empresa minera reconocen que están al tanto del uso indebido de su acceso privado. “Si hubiera un accidente, podríamos tener problemas”, denuncian. A pesar de que han reforzado la señalización con numerosos carteles que advierten de que se trata de una propiedad privada y de que está prohibido el acceso, para los conductores es demasiado tentador ahorrarse un trayecto de varios kilómetros a diario. “Esto me da la vida”, comentó el trabajador.

Los conductores acceden a Vío desde Arteixo gracias a la pista de una cantera/ Quintana



Como lo único que separa la rotonda de la carretera es una barrera formada por piedras dispersas, las motocicletas pueden sortearlas sin demasiados problemas. El resultado es que cada vez más vehículos transitan a diario por el polígono de Vío para dirigirse al de Pocomaco.

Actuación fundamental

Lejos de tratarse de una mera anécdota, el atajo de Vío es la prueba de lo necesitados que están los polígonos comerciales de mejores conexiones. Así se lo hicieron saber los responsables de las asociaciones en diciembre, cuando mantuvieron una reunión de trabajo con la alcaldesa, Inés Rey, y el director general de Carreteras del Estado, Juan Pedro Fernández Palomino, cuando les informaron por última vez de los avances de la tramitación, y les aseguraron que, a finales de este año, se completaría la redacción del proyecto.



El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma), a cuyo frente se encuentra Óscar Puente, prometió entonces que el proyecto incorporaría conexiones a los polígonos. La alcaldesa consideró que era el momento idóneo para recoger estas aportaciones, porque la Cuarta Ronda será “una actuación fundamental para conectar la ciudad con el Puerto Exterior de Langosteira, y eso incluye tener en cuenta su entorno”.



La longitud del tramo es de 2,91 kilómetros y consiste en una carretera convencional, de dos carriles de 3,5 metros, uno por cada sentido. El trazado finaliza en el enlace con la autovía AC-14 donde se plantea la construcción de los ramales de conexión Puerto-A-6 y A-6-Puerto que conectarán en los planteados en el tramo de Tercera Ronda. “Que los polígonos estén conectados con la Cuarta Ronda es clave para agilizar su trabajo diario”, había señalado.



El trazado seleccionado en el estudio informativo parte del tramo de la AC-15 ejecutado con un viaducto de 270 metros sobre el valle de Furoca, la AG-55 y la AC-552 y evita el cruce en desmonte del gasoducto Mugardos-Sabón y mantiene su trazado paralelo al entorno de los polígonos industriales de Vío y Pocomaco.

Profundas deficiencias

En 2019, la IFFE Business School, presentó un informe en el que destacaba la importancia de esta infraestructura. En él, Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta y de Puertos del Estado, señalaba las profundas deficiencias de las vías de comunicación, aunque la Tercera Ronda los haya paliado en parte. Considera que existe tráfico pesado, y el acceso desde los barrios residenciales a las áreas residenciales “es difícil y lento para las empresas y para las personas en general”. Poco ha cambiado desde entonces.

En su informe, IFFE estimaba que la Cuarta Ronda generará retornos importantes en cuanto a empleo, 11.075 puestos en diez años, así como en la recaudación de 124 millones de euros en una década y después, 6,5 millones anuales. En cuanto al IVA, el IRPF y la Seguridad Social, la nueva infraestructura generaría 743 millones en diez años, y después, 155 millones anuales.



En total, los expertos de la escuela de negocios estimaban en 1.106 millones de euros de renta líquida en diez años y, a partir de entonces, otros 231 millones anuales, tanto para A Coruña como para su área metropolitana. Incluso teniendo en cuenta la inflación de la era postcovid, estas cifras sirven para espolear la construcción de la vía.