La Asociación de la Prensa de A Coruña presenta el libro "Emilia Pardo Bazán: Xornalismo e Marineda",

La APC presentará mañana, 3 de mayo, (a las 19.00 horas, en la Fundación Luís Seoane de A Coruña) el libro “Emilia Pardo Bazán: Xornalismo e Marineda”, una obra que traza una ruta por los artículos de la escritora sobre la ciudad publicados en la prensa periódica. “El Heraldo Gallego: Revista Ilustrada. Edición de interesas generales” (Ourense), “El Telegrama. Diario republicano de La Coruña” (A Coruña), “El Atlántico” (Santander), “El Eco de Santiago: Diario independiente” (Santiago de Compostela), “El Noroeste” (A Coruña), “La Ilustración Artística. Periódico Semanal de literatura, artes y ciencias” (Barcelona), “La Voz de Galicia” (A Coruña), “El Eco de Galicia” (La Habana) y “Diario de la Marina” (La Habana), son las obras consultadas por Patricia Angulo Miró y Xulia Santiso, autoras de la selección de artículos.

“Emilia Pardo Bazán: Xornalismo e Marineda” está editado por la APC en colaboración con la Secretaría Xeral de Cultura de la Xunta de Galicia y la Casa Museo Emilia Pardo Bazán. La obra llega gracias a la donación por parte de Fernando Ojea del premio Cronista Emilio Quesada, que ganó en su edición de 2020. El programa “Segredos, desmontando A Coruña”, producido por MBC Audiovisuales para la TVG, dirigido por Marcos Barrios y presentado por Diana Nogueira, Alicia Burton y Quique Morales, se convirtió entonces en el primer ganador del premio Cronista Emilio Quesada, convocado por la APC. El trabajo fue presentado a concurso por Fernando Ojea, productor delegado del programa y socio de la APC, requisito indispensable para optar al galardón.

Este certamen, que celebra este año su primera edición, tiene como objetivo resaltar los valores históricos o actuales de la ciudad de A Coruña, de sus instituciones o de sus habitantes, y recibe su nombre debido a que la dotación de 1.000 euros que conlleva se produce gracias a la donación de Emilio Quesada Zato, que es el periodista más veterano de la Asociación de la Prensa, y que formó parte del jurado, que consideró que esta pieza, emitida por la televisión autonómica y disponible en su web, representa a la perfección los valores que el certamen pretende transmitir y potenciar.

“Dona Emilia toca nestes traballos aspectos que conectan coa nosa actualidade contemporánea, cando reclama teimosamente a conexión da Coruña e Galicia por ferrocarril co resto de España e mesmo Portugal para poder integrarse na economía moderna, cousa que nos trae á mente as presentes arelas galegas polo tren de alta velocidade. Tamén cando detecta na industria galega do seu tempo un problema que chama “sistema de la coquetería” pola fabricación de produtos “costosos y selectos” pero sen atender

suficientemente o produto de uso cotián ou práctico que se poida “mejorar y embaratecer”, cuestión que nos trae intuitivamente ao actual fenómeno Inditex e os seus produtos populares para o mercado global”, define Fernando Ojea esta selección de artículos.



Llega precisamente este libro en la celebración del Día de la Libertad de Prensa, importante fecha anotada en el calendario de la APC y de los periodistas de todo el mundo, con un marcado carácter de reivindicación del periodismo libre, libre de presiones, libre de violencia y libre de censura.