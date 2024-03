As Mariñas propone compartir la gestión de la planta de tratamiento de Nostián

El Consorcio As Mariñas celebró en su sede de Bergondo una sesión extraordinaria a la que acudieron siete de los ocho alcaldesas de los municipios que lo integran, a excepción de la regidora del Ayuntamiento de Cambre, María Pan Lesta, investida solo unos minutos antes en sustitución de Óscar García Patiño.



La convocatoria se desarrolló con normalidad, con la aprobación de todos los asuntos del orden del día, si bien una de las cuestiones más importantes, las conversaciones iniciadas con A Coruña para abordar el tratamiento y recogida de residuos, se trató a puerta cerrada, a solicitud del máximo dirigente del ente supramunicipal, el abegondés José Antonio Santiso Miramontes.



En este momento, los técnicos de As Mariñas analizan el documento interno trasladado por María Pita sobre “a viabilidade de Nostián” y, de acuerdo con lo expresado por Santiso, los alcaldes del área metropolitana coinciden en la necesidad de encontrar una solución: “Estamos todos na idea de colaborar e buscar solucións para a planta de Nostián”.



Así, partiendo de esta premisa, convocarán al Gobierno de Inés Rey a una reunión después de Semana Santa. “Vamos a traer aquí aos representantes do Concello da Coruña para expoñer ao señor Lage Tuñas a nosa proposta y para que eles digan cal é a súa vontade”, expuso Santiso. Un planteamiento consensuado por los ocho que consiste en que “os concellos do consorcio non sexamos única e exclusivamente unhos meros clientes preferentes da Planta de Nostián”.

Es más, el presidente de la entidad adelantó que “nosotros queremos participar de lo que se vaya a hacer en la planta en la parte que nos corresponda y en todos los sentidos, de manera similar a lo que se hizo con la EDAR de Bens”.

‘Fracción Orgánica’

En cuanto al sistema, desde el Consorcio As Mariñas sostienen que “no existe vuelta atrás porque la Ley 7/2022 de Residuos Sólidos marca el quinto contenedor, que es el de los envases, y el del húmedo-seco ya lo tenemos descartado todos”, pero habrá que estudiar “cómo optimizar la fracción orgánica en Nostián”, resumió Santiso.



Para el Consorcio As Mariñas, su andadura y experiencia avalan su propuesta y, aún sin entrar en detalles sobre su contenido porque “queremos informar primeiro ao Concello da Coruña”, sus responsables indicaron que su apuesta actual es Nostián pero “es necesario negociar”, y más aún “cuando estamos hablando a veinte o veinticinco años” y “del futuro de una agrupación de municipios y de una comarca” en la que, por cierto, no se descarta incorporar a Arteixo (ahora fuera del Consorcio As Mariñas).



En la misma sesión se dio cuenta de las resoluciones de la Presidencia del Consorcio As Mariñas, de la liquidación de 2023 y la contratación del servicio de lacería, y se acordó solicitar una subvención a la Diputación de A Coruña para el ‘Mantemento do Servizo de Asesoría Xurídica.

Tesorería

Asimismo, se acordó “a concertación dunha operación de tesourería”, la primera de su historia, por “unha cuestión de liquidez” mientras no se reciben los ingresos, incidiendo en que se realizará de tal manera que “se solitará lo menos posible para pagar lo mínimo de intereses”, expusieron desde la Intervención del Consorcio As Mariñas.



En relación con el servicio de recogida, alojamiento, mantenimiento y gestión del centro de recogida de perros y gatos, algunos alcaldes expresaron su sorpresa por el incremento de los costes, “de un 21% en varios apartados”, y por la inclusión de “hurones, jirafas, camellos...y no sé qué más cabe ahí”, indicó el alcalde oleirense Ángel García Seoane.



Los asistentes acordaron reunir a los técnicos de todos los ayuntamientos para analizar la situación del tratamiento de colonias en sus municipios y valorar un “protocolo compartido” para el Consorcio As Mariñas.