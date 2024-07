Arturo García Lagares, el coruñés asesinado en Mathausen que homenajea hoy el Circo de Artesáns

La Segunda Guerra Mundial fue, con diferencia, el período más cruento de la historia de la humanidad: más de 80 millones de personas perdieron la vida en ella. Un triste ejemplo del horror de este conflicto fueron los campos de concentración nazis, que alcanzaron un nivel de crueldad y sadismo nunca antes visto. Campos como los de Mathausen o Auschwitz arrasaron con la vida de millones de personas, no solo de judíos sino también de homosexuales, discapacitados o disidentes políticos alemanes o de otros países.



Este último fue el caso de Arturo García Lagares, nacido un 25 de marzo de 1895 en A Coruña y vecino de la calle San Andrés. García Lagares, afiliado al sindicato anarcosindicalista La Cosmopolita y enfermero marino de profesión, se exilió en Francia tras finalizar la Guerra Civil, pero una vez allí fue internado en un campo de concentración francés. Posteriormente, fue detenido en Polonia y deportado a Mathausen junto a otros dos compañeros, Víctor Conde Núñez y Adrián del Castillo, el 25 de enero de 1941. Poco después, lo trasladaron al subcampo de Gusen, donde lo asesinaron el 12 de julio de ese mismo año.



Hoy, el Circo de Artesanos rinde homenaje a García Lagares en un acto que tendrá lugar a las 18.00 horas en el número 36 de la calle San Andrés. La ceremonia contará con la presencia de la bisnieta de García Lagares, Gemma Guitián García, y de investigadores, vecinos y familiares de otros deportados. “En casa se hablaba muy poco del tema, supongo que porque mi familia lo pasó muy mal. Sí sabía lo de Mathausen, pero poco más”, relata su bisnieta. “Gracias a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pudimos conocer sus años perdidos”.



Sobre este último aspecto hay constancia de la pertenencia de García Lagares a la Compañía Inglesa del Pacífico desde, por lo menos, el 12 de diciembre de 1936, con la que desembarcó en la ciudad de Liverpool. Allí, el coruñés rechazó volver a España junto a otros cuatro compañeros por temor a ser detenidos, ya que en aquel momento ya había estallado la Guerra Civil. Sin embargo, en marzo de 1937 García Lagares se encontraba en Barcelona, donde presumiblemente permaneció hasta su exilio a Francia.



Para Gemma Guitián, es importante “saber lo que ocurrió y transmitírselo a las nuevas generaciones”. “No estamos libres de que esto se repita”, reflexiona, aunque la descendiente del represaliado señala que no sería responsable por su parte ahondar en los aspectos personales de su familiar: “Si mis bisabuelos, que estaban en la misma lucha que él, no quisieron transmitir esos aspectos, me parece que la forma de respetar a nuestra familia es no indagar demasiado en esos temas personales y tomar en cuenta esa decisión”, apunta. l