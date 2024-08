Aquiles Machado | “Los coruñeses tienen una necesidad de ver espectáculos de calidad y una oferta variada”

La primera quincena de septiembre dará comienzo una nueva Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, la tercera con Aquiles Machado como director artístico. Estos tres años han sido tiempo suficiente para establecer un camino en el que el talento local y la implicación con la comunidad son algunos de sus pilares básicos.



Esta temporada, explica, conmemora y recuerda los 100 años del fallecimiento de Puccini. “La idea es que la temporada esté dedicada a la memoria y obra de Puccini”, motivo por el que “se estrena con una gran obra pucciniana, se hacen actividades paralelas dedicadas prácticamente en su totalidad a su memoria”, resume Machado en relación a las proyecciones, películas y conferencias de la temporada.



“En compensación del drama que vamos a vivir con Puccini, hemos querido llevar una comedia, también clásica del belcanto italiano, que es ‘L’Elisir d’amore’”. “Hemos buscado también la manera de compensar a esos melómanos un poco más intensos que podrían catalogar la programación como demasiado tradicional o popular, por lo que tenemos una serie de propuestas de recitales más complejos y el estreno de una ópera contemporánea de Javier Otero (‘Pálido punto azul’), que abre otra ventana para el público de A Coruña”, asegura el director de la Temporada Lírica 2024.

Balance de estos tres años al frente de la Temporada Lírica

En tres años, Machado se ha visto respaldado para ir desarrollando sus ideas. En este tiempo “he querido aclarar cuáles son las principales necesidades que creo que se deben cubrir desde nuestra asociación”. Y apunta en este sentido a “establecer contacto, primero, con el público, luego con el tejido cultural y después con otras instituciones”.



Este tiempo también le ha servido para entender que “los coruñeses hablan claro y creo que tienen una necesidad grande de ver espectáculos escenificados, de calidad y tener una oferta variada, que no sea solamente moderna o solamente clásica, sino poder tener una cierta diversidad”. Es por eso que Machado tiene claro que es necesario “saber manejar y compensar, esa es la dificultad de diseñar una temporada para Coruña”.

Una de las necesidades del público, sobre todo joven, es que exista ópera pensada en sus intereses



El año pasado, durante su participación en la Temporada Lírica, el director José Miguel Pérez-Sierra comparaba A Coruña con una especie de Salzburgo español, en una entrevista con El Ideal Gallego. “Eso me transforma a mí en el director del festival del Salzburgo español”, apunta entre risas Machado. “Pero sí, creo que en A Coruña tiene una actividad musical muy importante y eso se debe a que tiene una orquesta muy importante, una vida coral importantísima, músicos muy importantes... Eso hace que la vida cultural coruñesa, musicalmente hablando, sea de primer nivel”.



No obstante, reincide en la necesidad de captar público de todo tipo: “Una de las grandes necesidades que tiene el público coruñés, sobre todo el joven, es que existan espectáculos de ópera pensados para sus necesidades e intereses”. La importancia cultural es indisociable de la ópera, pero Machado sostiene que “también debe ser considerada como un elemento de interés de entretenimiento, de acercamiento a las masas a esta forma de expresión musical”. Por eso llama a atender esa “oferta específica” para ese sector de público menos conocedor, para abrir una nueva puerta de entrada al mundo de la lírica.



Y aquí entra en juego también el sector infantil. “Hay que pensar ya, de manera sólida para ediciones venideras, en el mundo de los niños, con espectáculos específicos para ellos, sin, por supuesto, perder el norte de la búsqueda de la excelencia musical”.

El ruido mediático

Machado tiene claro que para atraer nuevo público, “hay que ser consciente del tipo de repercusión mediática que tenemos”.

Si pregunto quién es Kaufmann, no creo que lo sepan más de 5.000 personas; por Bad Bunny, la cifra será más grande



Y, sin poder contener una sonrisa, pone un ejemplo claro: “Si salgo ahora y pregunto quién es Jonas Kaufmann, no creo que lo sepan más de 5.000 personas, haciendo una cuenta generosa; si pregunto quién es Bad Bunny, la cifra será más grande”. “Es por eso que es importantísimo que la comunidad se involucre, se sienta parte del proceso”, añade.



“No me engaño, sé que el impacto que puedan tener muchas de las cosas que hacemos se reduce a un público que le gusta, que no es mayoritario en este momento, pero también soy optimista y estamos haciendo un esfuerzo por cambiar el tipo de ruido mediático que hacemos y orientarlo a la comunidad, que es la que va a hacer que crezca, que se desarrolle y que forme parte de su cotidianeidad”, concluye el director de la Temporada Lírica.