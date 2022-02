El Aquarium pone el acento en el amor y la reproducción en la semana de San Valentín

Dicen que el amor es lo que mueve el mundo y en la semana de San Valentín el Aquarium Finisterrae pone el acento en la pasión y la reproducción con las visitas guiadas a la exposición interactiva “Sexo Azul”, que cuenta con 20 módulos con seres vivos, piezas de museo, pantallas táctiles, juegos e ilustraciones.





“Os biólogos cren que a vida na Terra orixinouse no océano. De ser así, significaría que a evolución leva funcionando na auga moito máis tempo que en terra. Ou, dito doutro xeito, supoñería que os seres vivos acuáticos inventaron moitas das solucións que logo foron utilizadas polos terrestres para sobrevivir mellor. E non cabe dúbida de que o sexo foi un dos seus mellores inventos. A reprodución sexual evita que as mutacións xenéticas perniciosas se acumulen xeración tras xeración, por iso influíu tanto na evolución e é a favorita de millóns de especies”, comentan desde la Casa de los Peces.





Especies llamativas

Las visitas a la muestra se realizan a las 16.30 horas y se mantendrán hoy y mañana, con carácter totalmente abierto. Los diez acuarios, en los que se muestran diferentes especies de peces e invertebrados marinos, constituyen uno de los principales atractivos de la colección. En ellos se ven animales que migran durante la época de reproducción, cuidan a sus crías, construyen nidos, ejecutan complicadas danzas nupciales, intercambian los roles femenino y masculino o utilizan sustancias químicas para atraer a su pareja. También puede verse un pez capaz de cambiar de sexo hasta 20 veces al día y una especie de tiburón cuyas hembras pueden reproducirse, en ocasiones, sin la intervención de los machos.





Los tres grandes murales que abren y cierran la muestra son obra de Miguelanxo Prado y también forma parte de la iniciativa una colección de tratados antiguos de historia natural, procedentes de la biblioteca del Aquarium y que nunca se habían mostrado al público.





Todo este material y la escultura colectiva “Sex Machine” pueden verse hasta mañana, incluido, en la sala Humboldt.