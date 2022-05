La aplicación para el pago del bus urbano con el móvil: dos años inmersa en fases de pruebas

En el año 2019 comenzaban las primeras pruebas para la puesta en marcha de una aplicación con la que pagar el bus urbano con el teléfono móvil. Unos meses después, a principios de 2020, se abría una “fase beta” con más de 200 usuarios para que la pudiesen probar, con la vista puesta en ese mismo verano para su lanzamiento definitivo. Dos años más tarde, con pandemias y cambios de por medio, la app en cuestión prosigue en pruebas.



En febrero de 2020 se permitió la incorporación de 200 personas para una fase de pruebas con la vista puesta en poder lanzar la aplicación en verano de ese mismo año, con un tiempo suficiente de por medio para obtener resultados de fallos y problemas, así como para recibir las sugestiones de los usuarios.



Un mes después, se decretó el estado de alarma y el confinamiento por el coronavirus, lo que obligó a retrasar todo el proceso que se estaba planteando.



Un año más tarde, entre marzo y abril de 2021, se abrió otra fase de pruebas, incluyendo a otros 500 usuarios más, aunque en este caso sin dar plazos de publicación definitiva.



Sí que se dio unos meses después. Tras la actualización de los sistemas de la tarjeta Millennium que se estaban llevando a cabo, el anterior edil de Movilidad, Juan Díaz Villoslada, apuntaba a la primera quincena de septiembre de 2021 para que todos los vecinos la pudiesen usar.



No obstante, aun no ha sido el caso. En las últimas semanas, desde el Ayuntamiento apuntan a que están “ultimando” este nuevo servicio para poder lanzarlo públicamente.







Objetivo





El objetivo principal de esta herramienta es el pago del servicio de bus con el teléfono móvil. Esto permite, no solo tener la tarjeta Millennium en el dispositivo, sino poder recargarla sin necesidad de acudir a uno de los cajeros de Abanca, como hay que hacer con la tradicional. La única pega que presenta en la actualidad es que, sea cual sea el importe, existe una comisión de siete céntimos por cada recarga.



Entre los beneficios se encuentra también la sencillez a la hora de tramitar el alta de la tarjeta, ya que se puede realizar a través del propio móvil, con solo dar los datos personales. Esto no solo agilizará el proceso, sino que lo hará más fácil para los turistas, que se podrían beneficiar del pago del billete de 0,75 euros.



No obstante, desde el Ayuntamiento reconocían el pasado año otra pega: de momento solo será accesible en Android, aunque aseguraban que esto cubre al 75% de la población coruñesa.









Más servicios





Por otro lado, se pretende dotar a la aplicación de un apartado de “Identificación Digital”, para unificar y agilizar trámites para con el Ayuntamiento.



Además, se plantea la posibilidad de incluir BiciCoruña en el sistema. Precisamente, estos días comenzó la renovación del servicio, con la instalación de la primera estación para bicicletas eléctricas.