El antiguo Club FInanciero sufre el incendio más grave hasta la fecha

Los servicios de emergencia acaban de sofocar un incendio que se declaró en el interior del edificio del antiguo Club Financiero, en el número 76 de Salvador de Madariaga. Fuentes cercanas señalan que el fuego se produjo porque unos desconocidos estaban quemando chatarra en el salón. Las llamas afectaron al suelo, que es de madera, y escaparon a su control.



Al lugar acudieron tres dotaciones de Bomberos, así como efectivos de la Policía Local. Para entonces, los responsables habían escapado del lugar, y los servicios de emergencia entraron para sofocar las llamas. Al parecer, habían iniciado la quema en la gran chimenea del salón, que estaba lleno de humo. Empleando camiones con escaleras, atacaron el fuego con las mangueras por las ventanas. Poco después, la situación estaba controlada.

Quintana





Este es, con mucho, el incendio más grave que ha sufrido el Club Financiero tras su abandono, hace ya tres años. Con el paso del tiempo, el edificio, que en su día acogió las reuniones del empresariado coruñés, pasó a sufrir allanamientos de toxicómanos, que arrancaron todo lo que era valioso, como el cobre de las tuberías. En el último año, la situación ha empeorado mucho, y los vecinos denuncian una gran cantidad de sujetos entrando y saliendo de la propiedad a través de huecos en la valla para acabar forzando las puertas que se colocaron para impedirles entrar.



Es más: no solo queman la chatarra del edificio, sino que traen hasta allí cualquier objeto metálico que pueden encontrar para quemarlo en la chimenea. Los vecinos están hartos de que el edificio se haya convertido en un foco de problemas, puesto que se encuentra en la intersección entre tres barrios: la Segunda Fase de Elviña, Matogrande, y el Barrio de las Flores. Los tres se ven afectados.

Quintana





Robos y hurtos

Aunque la quema de chatarra es lo que provoca más escándalo, no es la única preocupación de los residentes: a los toxicómanos que se han instalado allí se les achacan robos y hurtos que sufren los tres barrios. Aunque es difícil determinar hasta qué punto es cierto, fuentes policiales consultadas reconocen que la situación se ha deteriorado. “Hace nueve meses, esto no era así. Pero no se ha hecho nada y este es el resultado”, comentan.



La única solución parece su derribo: existen planes para levantar un supermercado de Mercadona en ese emplazamiento, pero parecen paralizados. Desde el emporio señalaron en enero de este mismo año que todavía se están llevando a cabo los trámites pertinentes.