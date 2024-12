Angelo Fumarola | “Todos los aspectos del estilo de Mark Knopfler entraron en mi sangre de forma natural”

El próximo día 27, Brothers in Band regresan al Palacio de la Ópera (20.30) con el espectáculo ‘The very best of Dire Straits’, con el que ya han ofrecido más de medio centenar de shows. El italiano Angelo Fumarola es quien se pone en la piel de Mark Knopfler, aunque deja claro que no es un imitador.



¿Cómo será esta vez el espectáculo que traerán al Palacio de la Ópera?

Esta vez presentaremos nuestro espectáculo titulado 'The Very Best Of Dire Straits', que incluye canciones de varios años y varias versiones icónicas en directo. Estamos de gira por Europa, un total de 54 shows en 2024 con este espectáculo tan especial y estamos muy contentos de traerlo a A Coruña.

¿Es una responsabilidad ponerse en la piel de una personalidad como Mark Knopfler?

Mi responsabilidad es ocuparme de tocar lo mejor que pueda, porque, ante todo, soy un gran fan de Mark y me gusta tocar lo más parecido posible a él en cuanto a notas tocadas, sonidos, toque y voces. Todo me resulta muy fácil, sin presiones ni estrés, porque llevo tocando este material desde que era adolescente y esa música ha sido como una banda sonora en mi vida.

¿La voz o los gestos se trabajan de algún modo para parecerse a él o surgen de forma natural?

No me considero un imitador, no me gusta ese enfoque, nunca he ensayado la voz ni los gestos, es el resultado de estar en sintonía desde 1990 con la música de Dire Straits. Todos los aspectos del estilo de Mark Knopfler y Dire Straits entraron de forma natural en mi sangre y mis huesos, simplemente amo esta música y eso es todo.

Precisamente, ¿cuál fue su primer contacto con Dire Straits?

En 1990 escuché el disco de The Notting Hillbillies y descubrí que el guitarrista era la misma persona que tocaba la guitarra solista en un grupo llamado Dire Straits. Después salió el disco 'On Every Street' y lo compré. En 1992 fui a ver a Dire Straits en directo en Italia, mi país de origen. De vuelta a casa conseguí la cinta de vídeo de 'Alchemy Live' y empecé a estudiar y practicar mucho con la guitarra. Sin embargo ya tocaba la guitarra antes de descubrir a Dire Straits, tocaba sobre todo blues, country y rock'n'roll, me gustaban artistas como Eric Clapton, Albert King, Elvis Presley, J.J.Cale y muchos otros. Al principio tocaba con púa. Pero en un momento dado empecé a centrarme cada vez más en el finger-picking gracias a Dire Straits. También seguía el club de fans italiano de Dire Straits llamado 'Solid Rock', dirigido por el periodista italiano Giancarlo Passarella, para enterarme de más cosas sobre el mundo de Mark.

¿Qué cree que tienen de especial Dire Straits para seguir teniendo la legión de seguidores que tienen hoy en día?

Es realmente una 'alquimia', me refiero a una maravillosa mezcla de melodías de guitarra, letras evocadoras, calidad de sonido y arreglos. La calidad de la buena música que resiste el paso del tiempo.

¿Tiene algún recuerdo especial de alguno de sus conciertos?

Sí, en 1992 tuve la suerte de ir a ver a Dire Straits tocar en el estadio de Cava Dei Tirreni (Salerno), en Italia. Fue durante su enorme gira 'On Every Street World Tour'. Recuerdo que era una noche lluviosa y que incluso cayó un trueno en el escenario haciendo un gran destello y ruido. En ese momento pensé "¡Espero que Mark esté sano y salvo!", fue muy aterrador. Nunca olvidaré el momento en que empezó el concierto, fue la intro de 'Calling Elvis', la primera persona que vi entrar en el escenario fue John Illsley (bajo), luego Phil Palmer (guitarra) y por fin Mark Knopfler con el puño en alto. El concierto fue increíble y muy intenso, aquel gran concierto de rock cambió mi vida por completo.

¿Cuál diría que es su canción favorita de Dire Straits?

Desde que era adolescente mi canción favorita de Dire Straits es 'Tunnel Of Love', en mi opinión es la mejor canción escrita por Mark. Su melodía, dinámica, solos de guitarra, letra, historia y contenido emocional están a otro nivel, creo que es mejor que otros grandes éxitos como 'Sultans Of Swing' o 'Telegraph Road'. Su sonido es el más cercano al corazón, la pasión y el amor. La versión en directo de 'Alchemy' es increíble, pero la versión de estudio tiene un toque especial que no es posible tener en concierto. Y el álbum 'Making Movies' es mi favorito de Dire Straits, incluso ese color rojo de la portada me hace pensar en el corazón.



¿Y cuál es su época favorita de la banda?

Mis años favoritos de Dire Straits son los primeros 80 porque la banda experimentó mucho con la nueva incorporación de teclados y había una energía vibrante, fue la época en que Dire Straits cambió su estatus, de banda de pub a banda monumental.

Y con tal cantidad de canciones icónicas, ¿cómo es el trabajo de definir el repertorio?

Es muy importante, elegimos cuidadosamente las canciones, así como el orden de ejecución, para tener una buena fluidez en cuanto a dinámica y sensaciones de la actuación. Obviamente, es imposible complacer todas las peticiones, porque cada canción de Dire Straits es una obra maestra y deberíamos tocar 8 horas para tocar todo el material de cada disco, pero normalmente salimos al escenario con setlist acertados, disfrutamos con ellos y el público reacciona muy bien allí donde tocamos.

Centrándonos en su carrera, ¿cuándo empezó a interesarse por el mundo de la música?

Recuerdo que empecé a interesarme por la música muy pronto, cuando era muy pequeño me encantaba escuchar la colección de discos de mi padre con el equipo de música de alta fidelidad, mucho rock and roll, blues, country... Luego, a los 13 años, a menudo sentía placer al tocar el piano o el órgano de mis tías, sólo los acordes de blues y la estructura. A los 15 empecé a tocar la guitarra, escuchando mucha música, empezando con los acordes y más tarde improvisando solos, completamente como músico autodidacta.

¿Ha tocado en algún otro grupo?

Empecé a tocar en directo a los 18 años en muchos locales, como pubs, restaurantes, tertulias, festivales, plazas, eventos municipales con muchos músicos y colaboraciones, tocando en diferentes bandas de rock, blues, rockabilly y country folk. Tengo una gran experiencia, de 30 años como intérprete en directo. Entre las muchas bandas hay una llamada Rocking Fingers en la que, desde 1995, toqué varias versiones antes de decidir centrarme en cosas de Dire Straits. Toqué y sigo tocando con ellos en muchos lugares, sobre todo en Puglia, la región del sur de Italia donde vivo.

¿Que expectativas tienen Brothers in Band para 2025?

En 2025, ya hay más de 40 conciertos confirmados. Tocaremos en el Reino Unido, Francia, Bélgica y los Países Bajos y, por supuesto, en España. Esperamos poder anunciar pronto nuevas ciudades y países y poder compartir las emociones de nuestros directos, siempre realizados con el mayor cuidado, calidad y respeto por Dire Straits.