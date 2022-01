Alvedro despide este fin de semana las rutas a Mallorca, Tenerife Norte y Gran Canaria

Cuando parecía que Alvedro encadenaba buenas noticias tras la resolución del concurso público convocado por el Consorcio de Turismo de A Coruña, ayer esta racha se rompió. Vueling retiró de su programación en el aeropuerto coruñés los enlaces con Tenerife Norte, Gran Canaria y Palma de Mallorca, unas rutas para las que ya no se pueden adquirir billetes para después de este fin de semana.



Tal y como adelantó ayer la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, la compañía ha retirado estas conexiones, en principio, hasta junio, aunque el futuro de las tres está en el aire debido al avance de la variante Ómicron. “Hay riesgo a desaparecer permanentemente dado que aún no se ha cargado la programación para junio y los vuelos serán previsiblemente retirados en cuanto se cargue la operativa definitiva”, aseguran desde la entidad de apoyo a Alvedro.



Las reacciones no tardaron en llegar y desde el Partido Popular instan a la alcaldesa, Inés Rey, a reaccionar cuanto antes. “Esta compañía ya suprimió su base en Alvedro, con la pérdida de empleos, y canceló la conexión con el aeropuerto londinense de Heathrow, con el silencio cómplice de la alcaldesa, que permitió que Vueling cancelase el contrato con el Consorcio de Turismo sin exigirle que lo cumpliese, mientras aumentaba destinos y frecuencias en Lavacolla”, explican desde la formación municipal.



En el comunicado emitido, critican, además, que Rey “presumía hace un mes de un ficticio incremento de rutas en Alvedro que ahora comprobamos que no era cierto, tal y como anunció en su momento este partido”. Por ello, exigen una reacción inmediata “para evitar el desmantelamiento” de la terminal coruñesa.









Frecuencias





Tenerife Norte y Gran Canaria fueron incorporados en la programación de la compañía aérea en A Coruña en el año 2014, contando con dos conexiones semanales. Los enlaces a Canarias, sin embargo, poco tardaron en pasar a tener tan solo una frecuencia.



Por su parte, Mallorca fue lanzada en 2018, también con dos frecuencias a la semana. Desde 2020 su operativa se vio reducida a los meses de verano, con algunas frecuencia a mayores en Navidad. Ahora tan solo se podrá volar a este destino con Volotea.