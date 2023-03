La alta demanda y la falta de repuestos pone al límite el servicio de BiciCoruña

El Ayuntamiento está excepcionalmente orgulloso del servicio BiciCoruña, que puso en marcha el año pasado y ha servido para impulsar la movilidad a pedales por la ciudad. En los últimos meses, ha crecido mucho, pero la Concejalía de Movilidad se está enfrentando a dos problemas. El primero es el exceso de demanda en puntos muy concretos y el segundo, la falta de repuestos por la crisis de suministros global.



BiciCoruña batió en febrero su récord de usos diario, con un total de 2.953 en total. Las estadísticas muestran un aumento constante del número de ciclistas desde el pasado mes de julio. El servicio cuenta en la actualidad con casi 7.000 usuarios en activo y un total de 8.506 personas que utilizaron en algún momento el servicio desde su renovación.



Actualmente, existen 35 estaciones de BiciCoruña, pero no todas son igualmente utilizadas. Los usuarios se quejan que, a algunas horas no encuentran bicicletas o, al revés, no hay un espacio libre donde aparcar la bici. La respuesta municipal ha sido ampliar las bases del la plaza de Pontevedra, Obelisco y Puerta Real.



Otro problema es la demanda de bicicletas eléctricas (172 de las 514). Son las que prefiere el usuario y tienen mucho uso, por lo que se averían o no están disponibles. Se han licitado 92 unidades más, pero la crisis de suministros impide saber cuándo estarán disponibles.