El alijo del Puerto Exterior es el segundo hallado en el casco de un barco en Galicia

El descubrimiento de casi 230 kilos de cocaína escondidos en el casco de un barco de bandera panameña atracado en el Puerto Exterior es un hecho insólito. Aunque se han dado casos de otros alijos escondidos así, en Galicia solo hay constancia de dos, y ambos en A Coruña. El anterior fue localizado en septiembre de 2022 en el puerto herculino, y constaba de más de 800 kilos del mismo estupefaciente pegados con imanes al casco de un mercante chino.



Celestino Gago, jefe del Grupo Especialista en Actividades Subacuáticas (GEAS) de A Coruña, reconoce este hecho. “No investigamos todos los barcos, solo cuando nos llaman y nos dicen que hay alguno sospechoso y no siempre hay que inspeccionar el casco”, explica. El caso del mercante chino fue particular: el propio capitán notaba “problemas de navegabilidad” y había llamado a una empresa particular para que hiciera una revisión. Fueron estos buzos los que alertaron a la Guardia Civil, y así fue cómo los geas acabaron sacando del agua fardo tras fardo de cocaína al muelle coruñés



“Solemos hacer dos o tres revisiones de este tipo al año”, explica Gago, que reconoce que es la primera vez que descubren la droga dentro del casco, como ocurrió el pasado domingo. Los traficantes habían introducido los fardos en el circuito de refrigeración del barco. “Hubo que meterse en las aspiraciones y llevó mucho tiempo sacarlo. El buzo agotó una botella”, añade. Un agente se aseguró de que la maquinaria no funcionara, mientras dos buceaban y otro permanecía como apoyo. Tras más de dos horas, obtuvieron lo que buscaban.