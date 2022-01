Una alerta vecinal frustra un robo de madrugada en una barbería de la calle Orzán

La barbería Old glory, en el número 144 de la calle Orzán, sufrió un intento de robo en la madrugada de ayer, alrededor del a 03.00 horas. Un individuo se hizo con un tablón que se encontraba en un contenedor de obra justo en la parte de atrás del local, que da a la calle Cordelería, y con él golpearon una de las ventanas, haciéndola añicos.





El barbero, Abel Lema, explicó que “cuando me llamaron, a las tres de la mañana, estaba aquí la Policía: la Nacional y la Local y me dijeron que habían intentado entrar. Pero no cogieron nada”. Es por eso que dudan de si se trató de un verdadero robo o de un acto de vandalismo. En opinión de Lema, sí intentaron entrar pero fueron descubiertos, de manera que los daños se limitan al cristal roto, que fue sustituido a la mañana siguiente.





Sin embargo, el barbero se mostró preocupado: “Espero que investiguen un poco lo que pasa porque aquí llevan esta zona siete u ocho meses donde les han entrado”. En su opinión, el ocio nocturno no está relacionado, puesto que tuvo lugar durante el toque de queda y no podía haber nadie en la calle, así que consideran que puede haber sido un acto improvisado. “Llevo siete años abierto y nunca me había pasado nada”, comentó.