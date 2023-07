Alejandro Maceiras| “Con el furtivismo me he llevado una gran sorpresa. Se está trabajando, y se trabaja mucho”

El inspector jefe Alejandro Maceiras (Ferrol, 1974) es el jefe provincial de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la comunidad gallega, más conocida como Policía Autonómica. Lleva casi un año en este cargo, que es muy distinto a anteriores destinos. Maceiras ha hecho un poco de todo pero siempre en grupos operativos: Unidad de Drogas y Crimen Organizado en A Coruña, Brigada Provincial de Información en Bilbao, Judicial y Extranjeros en Ferrol, Policía Científica en Santiago...

Comparado con todo eso, su actual trabajo le parecerá aburrido.

Es mucho más de gestión, es otra nueva faceta del trabajo, con otro tipo de responsabilidades.



Una de ellas son los incendios forestales. Se acerca la temporada.

La campaña de verano es importante, pero no debemos olvidarnos que la labor de prevención la hacemos todo el año. En la medida de nuestras posibilidades, controlamos las carreteras, los bosques, las talas, las quemas. El objetivo es evitar un incendio y, en caso de que ocurra, que tenga las menos consecuencias posibles.

¿Cuáles han sido los resultados?

El año pasado, en la provincia hemos tenido la suerte de no contar con grandes incendios. Por lo menos, con los grandes como los que tuvieron lugar en la provincia de Ourense o Lugo. Algo de suerte habría, pero también estuvo motivado por nuestra labor.

También investigan los incendios después de su extinción.

Muchos de ellos son fortuitos, o derivados de las imprudencias, de quemas incontroladas. No nos hemos encontrado con una casuística de mayor número de incendios intencionados. No hemos detectado a ningún pirómano. Por lo menos, el año pasado.



Pero la vigilancia de incendios no es la única tarea de la Policía Autonómica.

También nos ocupamos de la vigilancia de las víctimas de Viogen y de Menores. Sobre estos últimos, a instancias de la Fiscalía y de la Xunta, nosotros redactamos informes psicosociales sobre la situación de estos menores y tienen una gran importancia de cara a que las instituciones adopten medidas.



¿Es la Violencia de Género la prioridad, entonces?

Evidentemente, este trabajo no se puede posponer cuando salta una alerta de un seguimiento. Tenemos el número más alto de víctimas protegidas de Galicia.

¿Realizan muchos seguimientos?

En la zona hay 113 víctimas, diez de riesgo alto y diez de riesgo medio. Supone una gran carga de trabajo porque los policías responsables deben hacer un seguimiento las 24 horas. Facilitan un número de teléfono para que puedan ponerse en contacto con un funcionario en concreto en caso necesario.

También realizan muchos traslados de menores.

Nosotros junto con Ourense, (aunque nosotros en un número mayor) hacemos una cantidad ingente de traslados. Una vez los menores que han cometido un presunto hecho delictivos se encuentra en situación de reforma, nos hacemos cargo de todos los traslados.



¿Qué opina de los delitos de menores que surgen últimamente?

Parece que se hacen un poco más visibles estas problemáticas que nos encontramos. Nosotros no entramos en el hecho delictivo, sino su situación: si se encuentra en un entorno desestructurado, si no va a clase... Por ejemplo, un menor al que se le encuentre droga o armas en un colegio, lo normal es que se lo comuniquen a la Consellería de Educación y esta nos va a pedir a nosotros que elaboremos un informe. Trabajamos con asistentes sociales y muchas veces nos piden la emisión de se informe con mucha premura, a veces casi urgente, igual en 24 horas, porque se necesita para una medida cautelarísima. Por eso es, junto con el sistema de Viogen, una prioridad absoluta a pesar de las dificultades de personal que tenemos.



¿La falta de personal les está impidiendo realizar su trabajo?

Tenemos que atender a 600.000 habitantes y a lo mejor no podemos hacer todo lo que quisiéramos. Requiere un gran esfuerzo.

Pero toda la Policía Nacional sufre escasez de plantilla.

Es evidente. No es que lo diga yo, es que lo dicen desde las organizaciones sindicales hasta los responsables policiales ¿Qué pasa? Que en nuestro caso, sí que es cierto que nuestra unidad territorial, con 37 miembros, es la que más carencia de personal tiene. Eso se nota.

¿Cómo lo gestionan?

Damos prioridad a unos sobre otros y requiere un gran esfuerzo. También atendemos otras gestiones que nos puedan pedir administraciones desde la Xunta, y que sin dejar de hacerlas, no corren la premura de un servicio prioritario que un servicio de menores, como el tema de las escoltas. Una de ellas es la seguridad de cargos y en épocas de elecciones, requiere más trabajo.



¿Y el furtivismo? La ría está cerrada, pero siguen actuando.

Es una de las cosas en las que más he llevado una gran sorpresa. Se trabaja y se trabaja mucho. Una de las prioridades que me he propuesto es potenciar la relación con las cofradías, por información y porque son los primeros interesados. La unidad en general tiene dos vertientes de trabajo: control de la costa y luego les intervenimos, no solo el percebe, sino los medios de extracción. En 2022 se tramitaron 28 denuncias y en lo que va de año ya llevamos 27.



¿Este incremento de denuncias se debe a un incremento en la actividad de los furtivos?

Supongo que será un poco las dos cosas. No podemos denunciar si no hay gente realizando esta actividad, pero tampoco estamos permanentemente en cada roca.

Pero ¿Cómo acabar con el problema de una vez?

No son ellos los grandes beneficiados sino que son otros los que se benefician. La situación de muchos furtivos raya en la exclusión social. Hay una gran labor con los servicios centrales de Santiago y nuestra presencia diaria en la costa. A día de hoy hay dos causas abiertas en los juzgados coruñeses. Se trata de llegar más allá del hombre que trata de sacarse cuatro kilos de percebe.