La alcaldesa llama al consenso en la tradicional recepción de Navidad

Fue un ambiente festivo el que reinó ayer en el palacio municipal de María Pita. Unos 450 invitados acudieron a la tradicional recepción de Navidad: políticos, representantes vecinales y de asociaciones e instituciones de todo tipo. En resumen, las fuerzas vivas de la ciudad o, como dijo la alcaldesa, Inés Rey, “sodes o mellor da cidade”. Lo hizo en un discurso en el que también llamó al consenso, en una época en la que la crispación política es mayor de lo habitual.



La recepción comenzó, como es habitual, con la regidora recibiendo uno por uno a los invitados, acompañada por el teniente de alcaldesa, José Manuel Lage, y los portavoces de los dos grupos de la oposición: Miguel Lorenzo, del PP, y Francisco Jorquera, del BNG. Todos, flanqueados por los maceros, como es de rigor en las ocasiones de gala. Los recién llegados eran recibidos por música en directo al pisar la alfombra y luego ascender al primer piso.



Cabeza de Galicia



No todos pudieron escuchar el discurso que pronunció la alcaldesa en el salón de plenos, que estaba abarrotado. La mayoría se distribuyeron entre los salones de las alas del edificio, donde pudieron seguir la ceremonia a través de las pantallas instaladas allí. Así siguieron el desarrollo del discurso, en el que la alcaldesa ensalzó el carácter de A Coruña como cabeza de Galicia.



Pero también destacó los logros de su mandato. Como es habitual, hizo hincapié en la Aesia (Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial), que el año que viene se abrirá en el edificio de La Terraza, después de que la Justicia rechazara el recurso interpuesto por Granada.

Cerca de 450 invitados participaron en el acto, que se desarrolló en una atmósfera cordial



También mencionó el desarrollo de la fachada marítima. “Un desafío e unha oportunidade no que espero contar, e estou segura de que así será, coa colaboración de todas as institucións implicadas, porque do deseño que fagamos dependerá en gran medida o futuro da nosa cidade”, animó.



Probablemente imbuida por el espíritu navideño, Rey hizo hincapié en el consenso. Tras agradecer el apoyo del BNG para aprobar los presupuestos municipales, añadió que “son múltiples as cuestións nas que existe un déficit coa cidade e a súa área e nas que os tres grupos desta cámara podemos atopar consensos, porque non hai pacto polo progreso de Galicia que non pase por un pacto polo progreso da Coruña. Nese aspecto, como en tantos outros, a miña man sempre seguirá tendida”.



Tras beber las palabras de la alcaldesa, los invitados pudieron beber también un poco de vino o champán en el aperitivo que se sirvió después. Y brindar así, con antelación, por el 2024.