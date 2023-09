La alcaldesa de A Coruña, sobre los jabalíes: “No tengo una Concejalía de Caza y Pesca”

Aunque los jabalíes se han desplazado de la primera línea de la actualidad a medida que dejan de ser una novedad y que la falta de noticias propia del verano deja paso a la actualidad, los cerdos salvajes siguen produciendo daños diariamente a las zonas verdes del municipio. La alcaldesa, Inés Rey, reconoció su impotencia para ponerles coto: “No tengo una Concejalía de Caza y Pesca”. Y apuntó a la Xunta como responsable de que no se haya atajado el problema, por no tener las competencias.



Rey siempre se ha mostrado crítica con la actitud del Gobierno autonómico. “Lo que no voy a tolerar es que, por acción u omisión, se intente perjudicar a la ciudad y a los ciudadanos o que se generen polémicas que no tienen como fin el bienestar de los ciudadanos. Y en este caso, la actitud de la Xunta no ha sido correcta”. Recordó que el Ayuntamiento no dispone de medios técnicos ni humanos para detener a la piara que hoza en los parques coruñeses. “Hemos pedido ayuda a la Xunta y ella ha hecho lo que hace siempre cuando se trata de A Coruña: mirar para otro lado”, reprochó.



Rey expresó su hartazgo: “¡Ya está bien con el tema de los jabalíes!”. La regidora ha repetido en varias ocasiones que hace responsable a la Administración autonómica de cualquier daño que causen los puercos salvajes. “No vale decir que no tienen competencia y luego declarar la emergencia cinegética. No se pueden hacer partidas de caza en el centro de la ciudad, estamos esperando que nos digan los métodos que van a utilizar”. Rey considera lógico que los ciudadanos protesten al Ayuntamiento, al tratarse de la administración más cercana, pero insistió: “Yo no tengo una Concejalía de Caza y Pesca, pero tengo la disposición de cooperar con la Xunta”.



“Soberbia” y “chascarrillos”

Por su parte, el delegado de la Xunta en la provincia, Gonzalo Trenor, consideró que podían haberse ahorrado semanas de soberbia, de chascarrillos en ruedas de prensa y haber comenzado a trabajar desde el principio: “No ha pasado nada grave, no ha habido daños personales, pero se podía haber hecho algo a mediados de agosto, cuando comenzó”.



Trenor hizo estas declaraciones en un programa radiofónico de la COPE, que esta situación podía haberse solucionado mucho antes. Algunos municipios, como Sada y Arteixo, ya han pedido jaulas-trampa a la Consellería de Medio Ambiente, pero no A Coruña, que aún alberga algunas dudas, pero que sí parece “por fin”, dispuesta a aceptar estas trampas. “Brindamos total colaboración, con ayuda técnica, e incluso para la instalación de las jaulas”, añadió Trenor.