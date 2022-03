Agreden a un policía en la calle Socorro cuando disolvía una pelea

La Policía Local actuó este fin de semana en el entorno del ocio nocturno del Orzán. Aunque el nivel de actividad en la zona no es el mismo que hace unos años, todavía se producen incidentes de vez en cuando. El más grave tuvo lugar durante la noche del sábado, cuando uno de los agentes municipales que intervenían para disolver una pelea en la calle Socorro fue agredido. El incidente acabó con el sospechoso detenido por agresión y entregado en la comisaría de la Policía Nacional.



La asociación de Vecinos Ensenada del Orzán volvió a quejarse ayer, a través de las redes sociales, del ruido que soporta cada fin de semana. “Esta madrugada pasada tocó más de lo mismo: estruendo en las calles Socorro, Sol y Orzán, cierre muy fuera de horas de los locales infractores habituales y rotura de cristales”. Al mismo tiempo, acusaba a la alcaldesa, Inés Rey, y a la Policía Local de inactividad. Sin embargo, fuentes policiales señalan que levantaron varias actas durante esa noche. Una de ellas a un local de la calle Real, que realizaba una actividad distinta a la que tenía licencia.



También se levantaron actas por dos fiestas, una en un domicilio de Diego Delicado y otra en la zona de la Torre. También lucharon contra los ruidos, sancionado a un individuo que gritaba en la vía pública. Otra queja que suelen realizar los vecinos es la de sujetos que orinan en los portales y en la noche del sábado al domingo se sancionaron a siete por ese motivo.



También actuaron contra el mal estacionamiento, algo que ocurre a menudo en el centro durante las noches de los fines de semana. Los agentes municipales peinaron la Ciudad Vieja, La Maestranza, y el aparcamiento del Oceanográfico, además de la calle de San Andrés. En total, sancionar a 26 vehículos. A esto ha que sumar tres denuncias por conducción negligente y dos por no pasar la ITV:









Reuniones





Sin embargo, es difícil actuar contra el ruido en sí, puesto que muchas veces lo producen no los propios locales, sino los clientes cuando salen a la calle. Los vecinos del Orzán, sin embargo, creen que no se está haciendo todo lo posible por evitarles las molestias que les impiden dormir y han solicitado una reunión con la subdelegada del Gobierno, María Rivas, para exponerle sus quejas a este respecto. .



La reunión tendrá lugar probablemente este mismo mes, pero es difícil que cambie la situación. También han presentado una queja a la Valedora do Pobo, que ha instado al Ayuntamiento a responder a las quejas de los residentes.









Los Bomberos extinguen un fuego en un contenedor de Torreiro En el marco de ocio nocturno no solo actúan los policías. También los Bomberos tuvieron que intervenir en la calle Torreiro, perpendicular a San Andrés, después de que se declarara un incendio en un contenedor de residuos inorgánicos. Fue a las 07.20 horas, y se dio la alarma pronto, de manera que se pudo apagar, aunque no antes de que quedara inservible. Se especula con que alguien pudo arrojar un cigarrillo en su interior. No fue el único incendio en un contenedor que hubo que apagar. Ocurrió a las siete de la tarde, en la carretera de Eirís. En ninguno de los dos casos se cree que haya podido ser un acto vandálico relacionad con el conflicto en el servicio de recogida de basuras, y que ha destruido docenas de contenedores.. l