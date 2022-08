Acusan al Ayuntamiento de “dejadez” en la limpieza de las zonas rurales

Aunque el verano está llegando a su fin, todavía quedan semanas en las que las temperaturas pueden alcanzar niveles elevados y el riesgo de incendio todavía persiste. De hecho, aún este fin de semana están activos varios fuegos en el territorio gallego, en zonas como Porto do Son o en determinados lugares de la provincia de Ourense. Precisamente por ello, los vecinos de los puntos de la ciudad que están asentadas en entornos rurales aún no pueden respirar tranquilos.



Una de sus principales reivindicaciones es que, a diferencia de lo que sucede en municipios rurales, el Ayuntamiento coruñés no está exigiendo a los propietarios de terrenos que mantengan el monte limpio y que la maleza no se encuentre a poca distancia de los caminos o de las viviendas.



“El Ayuntamiento tiene que requerir, o en su defecto, hacer de oficio, la limpieza de las fincas que están a menos de cincuenta metros de las viviendas. Nuestra zona es muy vulnerable, y el riesgo de incendios es algo real y que no podemos obviar”, explica Juan Sánchez-Albornoz, actual presidente de la asociación de vecinos de A Zapateira.



“Hay una dejadez por parte del Ayuntamiento que puede suponer un verdadero problema. En A Zapateira hay una masa forestal importante y muchas fincas están pegadas a las viviendas. Es necesario que avisen a los propietarios de que deben limpiar y, si no lo hacen, el propio Ayuntamiento debe encargarse para, posteriormente, pasar el cargo con los costes de los trabajos a las personas afectadas”, añade. “A veces no es fácil, porque muchas fincas tienen propietarios desconocidos o son herederos que no se hacen cargo, pero el problema debe resolverse igualmente porque es necesario”, explica.

Medidas urgentes

El representante de los vecinos espera que se tomen medidas lo antes posible. “Puede dar la impresión de que, como estamos a finales de agosto, ya se acaba el verano, pero aún queda mucho, porque en septiembre y octubre el riesgo continúa y todavía se pueden producir incendios”, apunta.



Las quejas vecinales se extienden por otras zonas de la ciudad en las que también existe riesgo. Así Mónica Díaz, presidente de la asociación de vecinos de Eirís, también es crítica con la labor del Ayuntamiento. “Calquera persoa que teña unha propiedade en calquera pobo de Galicia, recibiu unha notificación advertindo de que en marzo tiña que ter todo limpo para non ser multado. Pero na Coruña non foi así”, lamenta.



“Na zona do Monte Mero xa houbo un incendio terrible en 2007, que estivo semanas reavivándose, e hai risco de que pase outra vez algo así”, concluye.