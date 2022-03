Acón reivindica que el partido socialista no debe gobernarse desde el Ayuntamiento

Las elecciones para escoger nueva secretaria general de la Agrupación Socialista de A Coruña se celebrarán el domingo y Eva Martínez Acón se presenta para revalidar el cargo. Ayer, en la sede socialista, Acón reivindicó el papel de la militancia. “El partido debe tener su ámbito de actuación y no puede estar sujeto a las instituciones. Una cosa es la acción política y otra la de gobierno. La agrupación tiene que gobernarse a sí misma, y no ser gobernada por ninguna institución sea el Ayuntamiento o la Diputación”. No hay que olvidar que Acón se enfrenta a la alcaldesa, Inés Rey, en estas elecciones, que ya ha declarado que su intención es crear un partido “fuerte” y sin disensiones internas bajo su mando



No quiere decir necesariamente bicefalia, matiza, “La mayor parte de los alcaldes no son secretarios generales y la prioridad es apoyar al Gobierno local (en minoría)”, aseguró Acón. El diputado socialista Pablo Arangüena compareció junto a Acón para alabar su figura: “Reivindicar a Eva es reivindicar la ética por encima de todo Ha estado tirando cuatro años de un carro muy pesado. No se la ha tratado justamente, .y a diferencia de muchos, no vino para buscar una posición”.



El enfrentamiento entre Acón y Rey estalló hace un año, cuando a la secretaria general le fueron retiradas sus funciones por bajo rendimiento mientras ella reclamaba el pago de las cuotas a varios miembros socialistas del Gobierno local. Después de aquello, Rey reorganizó las competencias de varios concejales y admitió a Mónica Martínez, antes de Ciudadanos, como concejala de Deportes. “El socialismo es la casa común del progresismo y no debe ser refugio de personas que vienen de la derecha, reprochó Arangüena. En cuanto a la exsubdelegada del Gobierno, Pilar López-Rioboo, recordó el período de la pandemia, durante la cual se pudo mantener la sede socialista, la Casa del Pueblo, de manera telemática: “Es un logro que conseguimos gracias a Eva”.