Abanca enseña a los alumnos de la Compañía de María a protegerse contra las ciberestafas

Los alumnos de cuarto de la ESO de la Compañía de María tuvieron la suerte de contar hoy con los consejos de Óscar Salgado, director territorial de Abanca en A Coruña, quien les advirtió sobre los peligros de las ciberestafas. En el marco del Día de la Educación Financiera, el representante de la entidad gallega tiró de actualidad para, a través de diversos titulares recientes sobre personas que perdieron su dinero por estos delitos, demostrar por qué es importante prevenirse contra los timos en las redes e internet.



Ante un joven público de unas 30 personas, el ponente alertó de que se producen al menos 40.000 intentos de este tipo de estafas al día en España, para un total de 15 millones al año, de las cuales triunfan al menos 470.000. Un porcentaje relativamente bajo que, no obstante, en el caso de los nativos digitales, su público ayer, preocupa especialmente a Salgado, dado que las personas de este rango de edad caen tres veces más en las ciberestafas que las que no lo son. “Quizá por vuestra juventud o inexperiencia, o porque para vosotros es lo más natural navegar en este mundo sin problemas”, expuso.



No obstante, frente a un panorama que puede preocupar, Salgado ofreció una serie de sencillos consejos para evitar problemas. Desde no pinchar en enlaces dudosos a no fiarse de ofertas que provengan de páginas no oficiales, pasando por el tener cuidado con los métodos de pago, el director alertó especialmente de las estafas en las inversiones financieras. Unos mensajes que, espera, hayan calado “aunque sea un poco” en los escolares que transformó en pequeños expertos hoy.