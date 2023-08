Más de 40 especies invasoras ya se han instalado en A Coruña y sus alrededores

La noticia de que el mosquito tigre, un insecto propio de Asia, ha llegado a Vigo, invita a pensar cuánto tardará en presentarse en A Coruña, la ciudad en la que nadie es forastero, y menos las especies exóticas. El grupo naturalista Hábitat estima en más de 40 el número de estos visitantes.



En los últimos años, algunos de ellos han dado que hablar más que otras. Probablemente, la más conocida es la avispa asiática. Su sobrenombre de ‘asesina’ causó que la presencia de los avisperos llegara a causar pánico. En realidad, solo son un peligro para las abejas, y los Bomberos las retiran rutinariamente, sobre todo durante el verano.



Otro muy conocido es el picudo rojo, un escarabajo que está devorando lentamente las palmeras de toda Galicia. En A Coruña ya han caído muchas, aunque por el momento ha respetado el más importante de los palmerales, el de los jardines de Méndez Núñez. Pero asociaciones como Adega o Hábitat apuntan a que es solo cuestión de tiempo que estos emblemáticos árboles desaparezcan de la ciudad.



Vegetales

Menos llamativas son, quizá, las especies invasoras vegetales, traídas por el hombre a propósito por su carácter ornamental, igual que muchas especies animales eran mascotas. El plumacho es la más conocida, y su avance parece imparable. A través de las zonas sin urbanizar que quedan por la ciudad se ha ido abriendo paso hasta llegar hasta el mar por la zona de O Portiño. Pero hay muchas otras: la uña de gato, por ejemplo, amenaza el espacio protegido de la Torre de Hércules, igual que la siempreviva. El Grupo Naturalista Hábitat, con el que colabora el Gobierno local, ha llevado varias campañas para tratar de eliminar en lo posible estas plantas y ha conseguido controlar su expansión, aunque la tarea no está terminada, ni mucho menos. “Con las especies invasoras vamos a tener que aprender a convivir”, explica Andrés Pereira, de Hábitat.



Tampoco sirve de nada que se actúe en un solo municipio del área metropolitana, porque se extienden de uno a otro sin fronteras. Por eso la avispa asiática continúa en A Coruña a pesar de los esfuerzos por exterminarla. “Es mejor centrarse en las zonas más importantes, están protegidas por su importancia natural, y jerarquizar las especies en aquellas que son más dañinas”, explica Pereira.



Sea vegetal o animal, la introducción de una especie exótica siempre tiene el mismo efecto: la pérdida de la biodiversidad autóctona. Las nuevas especies no conviven con las viejas, sino que las sustituyen. En el caso de las plantas, lo hacen cambiando los nutrientes del suelo, de manera que solo sea apto para ellas. En el caso de los animales, a menudo se ceban con las crías de otras especies, y su voracidad no tiene límites. Si finalmente el mosquito tigre acaba haciendo acto de presencia en A Coruña, no será más que otro de una larga lista que no para de crecer.