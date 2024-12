El 27% de las peticiones de desahucio del partido judicial se desestiman

“Esta chica entró en mi vivienda en la avenida de Vilaboa, en Culleredo, en septiembre de 2019, y los primeros meses pagaba regularmente, después con retraso, excusas, pero iba pagando aunque fuese tarde, hasta febrero de 2022. Entiendo que se debió de enterar del decreto 11/2020. Tiene dos hijos, y en la sentencia, que acredita Servicios Sociales, dice que está cobrando la prestación de desempleo y que está incursa en una denuncia de violencia de género. En su momento, cuando dejó de pagarme, presenté la pertinente denuncia; cuando le dieron a ellos la vulnerabilidad, el juicio quedó suspendido, desde abril de 2022. Unos meses después de que mandara este informe yo iba casualmente en coche y de otro coche se bajaron ella y su pareja, con una tarta. He mandado requerimientos de que se revise la situación de vulnerabilidad, porque sus hijos van a un colegio y en su Instagram sale haciendo viajes y con perfumes de alta gama. Me parece correcto que se asista a personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, pero no se justifica lo suficiente y no se revisa a futuro. Yo pedí al juez que lo hiciera y me dijo que no lo contempla la ley. Ya me debe 18.000 euros. La ley dice que hay que indemnizar a los propietarios pero el trámite es larguísimo, y me dicen que ya me pagarán cuando se vaya la inquilina”.