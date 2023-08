Más de 250.000 personas visitaron los Museos Científicos Coruñeses en lo que va de año

En lo que va de año un total de 252.056 personas visitaron las instalaciones de los Museos Científicos Coruñeses, es decir, la Casa de las Ciencias, la Domus y el Aquarium Finisterrae. Esta cifra, señalan desde el Ayuntamiento de A Coruña, supone un incremento de un 24% con respecto al mismo periodo del año pasado, entre enero y julio, cuando se contabilizaron 203.296 usuarios.

"O equipo de profesionais dos Museos Científicos Coruñeses leva a cabo unha labor primordial de divulgación entre o público de todas as idades”, asegura la alcaldesa, Inés, Rey, que recuerda que la Casa de las Ciencias "no 1985 converteuse no primero museo público interactivo de España, e abriu camiño á rede de Museos Científicos Coruñeses, que é un orgullo para a nosa cidade”.

Destaca en las cifras de 2023 el aumento experimentado por el Aquarium, en el que se contabilzian 133.293 visitantes en lo que va de año, "grazas ao éxito da campaña escolar e á boa afluencia do público local. No verán mantemos esa tónica, pero a visita segue sendo cómoda porque a nosa prioridade sempre é que a experiencia do público sexa gratificante", según Marcos Pérez Maldonado, director de los Museos Científicos Coruñeses.

También aumentaron sus visitas la Domus (65.946 frente a las 47.077 de 2022) y la Casa de las Ciencias (53.267 frente a 44.766 en 2022).



Durante el verano, hasta el 31 de agosto, los Museos Científicos Coruñeses están abiertos de 10.00 a 20.00 horas, con cierre del acceso a las 19.00 en el Aquarium y a las 19.30 enn la Domus y la Casa de las Ciencias. Además, los tres espacios cuentan con programación especial y proyecciones audiovisuales.