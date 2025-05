"Dende Rosalía ata as cantareiras. As mulleres nas letras" para nenos

O martes 27 de maio, dentro do programa Apego, terá lugar no Centro Ágora o espectáculo infantil “Dende Rosalía ata as cantareiras. As mulleres nas letras”, da compañía A Xanela do Maxín, con pases ás 17.00 e 18.30 (requírese inscrición previa).