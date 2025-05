Óscar Corral en el ciclo "Artistas Galegos. O Autor e a súa obra"

Prosegue o Ciclo “Artistas Galegos. O autor e a súa obra” desta tempada, actividade coordinada por Xurxo Lobato e encadrada nos “Martes das Artes”, nos que se coñece de primeira man a obra dos creadores galegos explicada por eles mesmos; saber o seu proceso creativo, as motivacións para crear ou a evolución da súa traxectoria.

O cuarto acto do ciclo terá lugar o vindeiro martes 20 de maio co fotógrafo e gañador do Premio Ortega y Gasset 2025 Óscar Corral, que finalizará o día 27 coa tamén fotógrafa Victoria Diehl.

Todos os actos do ciclo terán lugar ás 20:00 horas no Salón de Actos da Real Academia Galega de Belas Artes (Praza Pintor Álvarez de Sotomayor, 1. A Coruña).