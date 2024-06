​Octava da Ribeira en Betanzos

La fiesta empezará el viernes 7 a las 20.30 con churrascada y lanzamiento de bombas de palenque, seguidas a las 23.00 de verbena con Unión y Fuerza.







El sábado 8 a las 12.00 habrá bombas y alboradas con Xóvenes do Pobo y Brigantinos. A las 14.00 la sesión vermú la amenizará Zona Zero y de 16.00 a 20.00 en el puerto de Betanzos se disputará la segunda regata del tercer circuito Provincia da Coruña de Piragüismo. A las 23.00 Zona Zero amenizará la verbena y a las 00.30 habrá fuegos de artificio y sorteo de 200 euros.





El domingo 9 las bombas irán seguidas a las 13.00 de sesión vermú con el grupo Dúo Estrellas. De 16.30 a 19.30 en la rampa del Malecón se celebrará una fiesta infantil acuática con paseos en Dragón Boat y kayak de una duración de unos 20 o 30 minutos.