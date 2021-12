El Ágora acogerá la presentación del primer álbum de fútbol gallego femenino

Este martes, a partir de las 20.00 horas, el Centro Ágora acogerá la Gala de Presentación del Álbum de Cromos do Fútbol Feminino Galego, en la que colabora el Ayuntamiento da Coruña.





El álbum busca dar una mayor visibilidad a más de 600 jugadoras gallegas que compiten en la Liga Reto Iberdrola, en la 1ª Nacional y en la 1ª Galega, además de los equipos del Fútbol da Costa de la 2ª Galega. El objetivo de esta iniciativa es apoyar “a revolución do fútbol feminino a nivel mundial, fomentar a igualdade no deporte e comezar a crear espellos femininos” en los que las pequeñas aficionadas al mundo do fútbol de toda Galicia puedan fijarse.





Se cuenta con una imagen de Vero Boquete, una de las mejores jugadoras del fútbol mundial, actualmente en el AC Milán, que es protagonista de la portada. Además, el álbum dispone de un apartado especial para las estrellas gallegas que juegan en equipos de la Liga Iberdrola o en Ligas Internacionales. Las árbitras también tienen su espacio en este proyecto.





La gala será un viaje por la historia del fútbol femenino coruñés, con una mesa redonda en la que participará Lis Franco, histórica jugadora del Club Karbo, y María Varela Bardanca, otra leyenda del fútbol sala en el Sal Lence.