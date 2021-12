Un letal Mitjans le ‘roba’ dos puntos al Liceo

Despedida del año con tablas contra un Noia que no puso las cosas fáciles, especialmente en la segunda mitad. A pesar de no irse de Cataluña con tres puntos más, 2021 terminará con el Deportivo Liceo en el segundo puesto de la OK Liga. 29 puntos de 36 posibles y vivo en la lucha por el liderato.



El partido de L’Ateneu fue una batalla. Ida y vuelta constante que consiguió romper el conjunto verdiblanco (con los regresos de Martín y César Carballeira) gracias a Alex Rodríguez, que batió a Roca tras una jugada individual desde pista propia. El MVP vigente de la OK Liga mismo repitió tres minutos después para colocar el 0-2.



Del posible 0-3 se pasó al 1-2. El Noia no se rindió, sobrevivió a una directa, que no pudo transformar Jordi Adroher, y anotó la suya propia mediante Mitjans. La acción ya rozaba el caos. Marc Grau se encargó de que beneficiara a su equipo cuando marcó dos tantos en cuestión de segundos para mandar el duelo al descanso con un esperanzador 1-4.



Pero los anfitriones aún tenían cosas que decir. Tras 15 minutos de guerra, empataron gracias a Mitjans, con un penalti y una falta directa. Póker a bola parada. La lucha continuó y Alex Rodríguez colocó el 4-5 a falta de 110 segundos, pero el veterano delantero local redondeó el repóker, esta vez en jugada, con solo 53 en el reloj. No hubo tiempo para más.









CE NOIA 5 - 5 DEPORTIVO LICEO noia: Roca; Costa, Salvadó, Joseph, Esteller –cinco inicial– Mitjans, Ballart, Gerard Monserrat, Guillem Monserrat.

liceo: Carles Grau; Torres, Alex Rodríguez, Roberto Di Benedetto, Adroher –cinco inicial– Carballeda, Marc Grau, Nanu Castro.

goles: 0-1, m.7: Alex Rodríguez. 0-2, m.10: Alex Rodríguez. 1-2, m12: Mitjans (directa). 1-3, m.22: Marc Grau. 1-4, m.23: Marc Grau. 2-4, m.40: Mitjans. 3-4, m.42: Mitjans (directa). 4-4, m.44: Mitjans (penalti). 4-5, m.48: Alex Rodríguez (directa). 5-5, m.50: Mitjans

árbitros: Villar, Barba. Mostraron tarjeta azul a Esteller, Salvadó (2) y Marc Grau.