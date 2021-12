Mackay: "Pablo Brea es un porterazo; ojalá pueda demostrarlo pronto"

Ian Mackay dejó una vez más la portería a cero esta temporada y ayudó a que el Deportivo sumara un punto en su regeso a A Malata, donde recibió aplausos y silbidos. El guardameta destacó el potencial de la plantilla, elogió a su compañero de puesto, Pablo Brea, y valoró los resultados de la jornada, que alejaron al equipo de sus perseguidores en una liga reñida.





Regreso a A Malata

Para mí fue especial, no habnía vuelto allí a jugar y siempre es bonito donde te encontraste muy bien volver a jugar. Hubo de todo, buen recibimiento y pitos. Yo estaba centrado en sacar algo positivo, sumamos un punto y al final de la jornada fue bueno por cómo fue el fin de semana





Afición del Depor y recibimiento de la del Racing

Lo de la afición del Depor, me repito, es la hostia. La gente que solo fue a recibirnos, para hacernos ver que no estábamos solos... fue espectacular. Los clubes, es opinión personal, con el precio de las entradas intentan hacer caja porque saben que viajan mucho y no estamos solos nunca y solo hay palabras de agradecimiento





Silbidos

Intenté dar lo máximo posible cuando defendí la portería del Racing, hubo gente que me aplaudió y los que silbaron es su opinión. Yo estoy centrado en lo mío.





Polémica, penalti y gol anulado

Se le da mucho bombo a esa jugada. Sinceramente no veo penalti y la falta, estoy en el suelo, intentando levantarme y es una de esas faltas que se pita, pero que si no se pita tampoco pasa nada. Es pasado y no se puede hacer nada





Árbitro del Comité cántabro y el Racing de Santander uno de los grandes rivales

Ni me había dado cuenta de que era de Santander, no creo que haya esa maldad… Es cierto que en datos nosotros pisemos tantas veces área y no tengamos penaltis a favor, pero no creo que haya mano negra por parte de árbitros o Federación, sino que coincidió así, una acción que ya pasó y pudimos conseguir el punto que en ese momento parecía que se nos escapaba





Más distancia con rivales

Cuando juegas el sábado y sacas un punto, es cierto que no fue nuestro mejor partido, pero sacamos un punto más de distancia, estamos a cuatro puntos, son dos partidos de distancia y cuantos más, mejor





Problemas para generar ocasiones en las últimas citas

Creo que no hay que volverse locos. Con el Bilbao Athletic hicimos ocasiones pero no las materializamos. Confío en el equipo sin ninguna duda. Llevamos ocho jornadas sin perder, así que todo mal no lo estaremos haciendo





Temporadas con muchos disparos a puerta y ahora intervenciones puntuales

Que me tiren o no es trabajo de todo el equipo, que lo está haciendo bien. Un portero es un evitador antes que un parador. Tengo que estar metido. La gente se fija solo en un paradon, pero el portero está para más que eso





Cambios obligados en defensa por las bajas

Entrarán otros dos jugadores y no creo que los que entren sean peores que los que están jugando, hay una plantilla espectacular. Hicieron un partido increíble en Copa





Valladolid Promesas viene de ganar al Racing

En esta categoría puedes ganar a cualquiera y te puede ganar cualquiera, está muy reñido. En casa se nos cierran más. Ellos vendrán con moral muy alta.





Pablo Brea, desafortunada actuación en Copa

Es un partido, nada más, tiene unas condiciones espectaculares, es muy joven, no estuvo lo cómodo que le habría gustado, hablé con él tras el partido, tiene muchas ganas de que llegue la siguiente ronda para demostrar que es muy válido. Es un porterazo, le veo trabajar día a día y ojalá pueda demostrarlo pronto