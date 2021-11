Mackay: “Hubo alguna jugada dudosa para poder pitar penalti”

Ian Mackay lamentó que los blanquiazules perdieron una buena oportunidad para dar “un golpe encima de la mesa”, ya que el triunfo habría permitido al Deportivo abrir una distancia de cinco puntos con el segundo clasificado.





“Quieres ganar todos los partidos, y en casa más, darle a la afición los tres puntos. Sabíamos que si sacábamos los tres puntos, dábamos un golpe encima de la mesa y nos vamos fastidiados por no conseguirlo”, reconoció el guardameta herculino.





“No conseguimos finalizar alguna jugada como queríamos y luego alguna dudosa para poder pedir penalti”, analizó el portero coruñés, que considera que el colegiado debió castigar con penas máximas algunas de las faltas sobre William dentro del área del conjunto rojiblanco.





“La de William puede pitarla tranquilamente —comentó—, es mi opinión, me pilla lejos, William me dice que es penalti, son jugadas puntuales que el árbitro dice que no es penalti y nada se puede hacer con el partido concluido”.





A la pregunta de si fue el partido más flojo de la escuadra deportivista en Riazor en lo que va de curso, respondió: “Creo que ellos hicieron muy buen partido defensivamente, no nos dejaban hacer nuestro juego en ningún momento, no tuvimos ocasiones claras y no conseguimos sacar los tres puntos. No creo que sea un partido flojo, sino mérito de ellos, que no nos dejaron hacer nuestro juego”.





“Evidentemente queremos ganar todos los partidos, estamos ya pensando en el partido del miércoles de Copa y luego en el siguiente de liga, que es el sábado con el Racing de Ferrol”, sentenció el arquero del cuadro blanquiazul.





Víctor: “La segunda de William es bastante clara”







Víctor García, el mejor de los blanquiazules ayer con la profundidad que ofreció por la banda derecha, admitió que “la sensación” con la que finalizó la plantilla “no es buena cuando no sacamos los tres puntos, y más siendo en casa, pero hay que analizar el partido y ver dónde fallamos”.





El jugador valenciano consideró que el colegiado valenciano se tragó un par de penaltis que cometieron los rojiblancos sobre William.





“No es fácil interpretar las jugadas para árbitros de esta categoría que vienen a un escenario como este. En el campo, la acción de William, sobre todo la segunda, es bastante clara porque tiene la posición ganada con su defensor. Para mí ha sido penalti y el árbitro no lo ha visto así”, señaló.





Sobre su actuación, dijo: “Personalmente me voy fastidiado. Creo que he tenido unas cuantas ocasiones para materializar el gol y no ha sido así. No me voy contento personalmente, pero hay que alabar también el esfuerzo del equipo, esa remontada”.