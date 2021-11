Borja Jiménez: “No podemos dramatizar por empatar en casa”

El técnico del Deportivo, Borja Jiménez, admitió que la meta del equipo pasar por sumar siempre de tres, pero quiso quitar dramatismo al empate cosechado ante el Bilbao Athletic.





“Siempre que no consigues ganar, en el Depor en este caso, tienes la sensación de que no lo has hecho del todo bien. La exigencia es ganar siempre. Seguro que hemos hecho más cosas mal que otros días, si hubiéramos ganado serían dos puntos más, pero a estas alturas no es nada definitivo. No hay que dramatizar ni volvernos locos, son los mismos (jugadores) que ganaron las anteriores. Ellos (los futbolistas) están jodidos porque no han ganado en casa, pero hay pensar en el miércoles (Copa) y en lo que ha pasado hoy (por ayer)”, comentó durante la rueda de prensa post partido.





El técnico aseguró que en cuanto a los puntos él lo mide en ciclos: “Voy en ciclos de cinco, nos queda un partido antes del ciclo de los quince y a ver si podemos ganar allí en Ferrol”, deseó el preparador.





Fin de la racha

Borja admitió que les costó atacar, ante el ‘cerrojo’ del cuadro bilbaíno. “Nos pasará más veces, equipos replegados en casa y este equipo tiene peligro en las transiciones. En el inicio no estuvimos tan rápidos como otros días, incluso en posicionamiento, a veces, estábamos demasiado juntos”, declaró.





El preparador admitió que era consciente de que el choque iba a ser exigente. “Yo sabía que el partido iba a ser muy difícil, cuando te ves ahí y llevas muchas semanas ganando, piensas que vas a ganar todos los días y no es así", indicó. No obstante, quiso dejar claro que no había relajación, ni falta de tensión por parte de sus jugadores. “Es más la sensación que puede existir, no porque me lo haya transmitido el equipo. Han entrenado mejor que semanas anteriores, la gente está comprometida, sabe que será difícil.





Quizá no merecimos empatar, aunque no fue nuestro mejor partido, pero hicimos muchas cosas para ganar. Los resultados están siendo ajustados y tenemos que ir al límite en todas la acciones, en cuanto te relajas no te da. No he percibido la relajación pero el rival enfrente también hace cosas para ganar”, dijo.





Sobre la Copa, incidió en que será una oportunidad para los jóvenes y los menos habituales: “Hace que los jugadores se mantengan activos, oportunidad para gente con menos minutaje”.