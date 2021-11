Jaime Sánchez: "Nuestro objetivo es el ascenso directo"

Jaime Sánchez apunta alto. El central se fija como objetivo el liderato del grupo para subir directamente y no tener que pelear el ascenso en el playoff, una primera posición que los blanquiazules consolidaron el pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda en un partido en el que el defensa marcó el tanto de los madrileños en propia puerta en una acción muy desafortunada, de rebote.





Gol en propia

Fue mala suerte, un balón que va muy fuerte, se despeja, el balón no coge altura, me pega a mí y entra... Es difícil que entre así y es mala suerte pero ya está.





Alivio ganar para no darle vueltas a ese gol

Sí, por supuesto, pero no por que el gol en propia puerta fuera mío. Para nada me sentiría culpable y no creo que nadie del equipo me señalara a mí.





Situación del equipo

El equipo tiene fuelle de sobra y vamos a dar mucho más, estamos en la línea positiva y queremos seguir así, ganando partidos y siendo líderes porque tenemos equipo para ello.





¿Ser líderes es el objetivo, el ascenso directo?

El equipo quiere ser líder porque es verdad que jugar playoff es un logro, pero cambia mucho subir directo que jugártela en un playoff en que puede pasar cualquier cosa. Nuestro objetivo es ser primero y el ascenso directo.









Rápida adaptación pese a tantos fichajes

Es complicado (la adaptación rápida) porque cuando se hace un equipo con la mitad o más de los jugadores nuevos al principio cuesta. No es normal lo de este equipo porque desde el primer día lo estamos viendo. Se está reflejando en el campo y la clasificación.





Motivos de esa rápida adaptación.

Jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico... todo lo que rodea al equipo es positivo y, cuando pasa eso, se ve reflejado. Tenemos una suerte enorme del Depor por los medios y la afición que tenemos, que no la tiene nadie. Todo eso suma.





El domingo, un filial, el del Athletic Club

Cuando te enfrentas a un filial no sabes cómo van a venir, están en mala racha, pero con jugadores de calidad, por eso están en esa cantera y vamos a trabajar y preparar el partido como siempre y no queremos relajarnos. Hay que estar concentrados todo el partido y conseguir la victoria. En esta categoría todos los rivales son complicados. A priori, están abajo, pero cada partido es un mundo y te lo pueden poner complicado, vamos a intentar estar concentrados al cien por cien.





Riazor

Estamos con muchas ganas de volver a ver a la afición en Riiazor, es una alegría poder jugar en este estadio, con esta gente, tenemos muchas ganas de volver ahí.





Miedo a restricciones de aforo por la pandemia

Ojalá no afecte, que controlemos un poco los casos, lo primero es la salud, pero sería un fastidio que hubiera restricciones porque a nosotros nos da la vida ver el estadio lleno cada dos semanas, con tanta gente.