Examen de los duros

El Oviedo, la bestia negra histórica del Leyma Basquet Coruña, pondrá esta tarde a prueba el magnífico estado de forma de los hombres que dirige Sergio García, que se presentan a la cita con un bagaje de seis vitorias consecutivas.



La historia dice que el cojunto carbayón se le ha atragantado al herculino. El balance en Riazor es de 3-5 en fase regular y de 1-1 en playoffs, el mismo que en Pumarín, donde en duelos previos a la pretemporada el Leyma no ha ganado nunca en 7 visitas. No obstante, la historia más reciente favorece a la marea naranja, que el pasado curso ganó los dos partidos de cuartos de final, uno en cada cancha.



La historia es pasado. El presente dice que el Leyma, ya con todos sanos a excepción de Augustas Peciukevius, ha cogido la velocidad de crucero, tras comenzar la temporada con dos derrotas y la plantilla casi bajo mínimos. El Oviedo arrancó con 3-0 y se llevó su primera decepción ante el Castelló (70-85). También perdió en Valladolid (81-73), y la pasada jornada superó al entonces líder, el Granada (80-76).



Dos hombres marcan la pauta en el grupo de Natxo Lezcano, Harald Frey (16.9 puntos, 3.1 puntos y 5.0 asistencias) y Óliver Arteaga (15.1, 6.0 y 2.0), viviendo una segunda juventud a punto de cumplir 39 años. El ‘combo’ noruego es segundo en el ránking de valoración, que lidera Nick Ward, y el pívot canario figura cuarto.



Un ex del Leyma, Mathieu Kamba (13.4, 3.5 y 1.3), completa el triángulo mágico del Oviedo, que cuentan con otras piezas muy consistentes: Sean McDonnell (9.4 tantos), Alonso Meana (7.0) y Herve Kabasele (8.8 y 5.6 rechaces). Este último, un pívot fortísimo y muy atlético, será el gran obstáculo a superar por Ward.









Dos grandes ataques





Sobre el parquet de Riazor estarán el mejor ataque, el de los locales, y el tercero de la lista. Defensivamente está siendo mejor el Leyma, que encaja de media 2.2 puntos menos que el Oviedo, el peor de la competición en rebotes ofensivos, uno de los fuertes del cuadro coruñés. El astur también cierra el ránking de robos, apartado en que el BC es segundo, virtud que contrasta con su mayor defecto, las pérdidas de balón: solamente el Palma desperdicia más.



El Leyma también se está mostrando más acertado que su rival de hoy en tiros de dos (3º) y en triples (4º).



El punto de mira parece definitivamente afinado, un plus para buscar la séptima victoria consecutiva y así mantenerse en el grupo perseguidor del Estudiantes, además de separarse de uno de los integrantes de dicho grupo.