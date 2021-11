Las Xornadas da Centola de Lorbé renuevan calidad y éxito de venta

Después del entusiasmo vivido una semana antes, que acabó con la existencias para dos días en menos de uno y obligó a aplazar el segundo a este sábado, las Xornadas Gastronómicas da Centola 2021 volvieron a ser todo un éxito de visitantes, que abarrotaron de nuevo los muelles y los establecimientos colaboradores de ansiosos por saborear uno de los crustáceos más apetitosos del mar de Galicia.



La cita, organizada por la Cofradía de Pescadores de Lorbé, contó entre sus asistentes con la conselleira Rosa Quintana, que no dudó en acercarse otra vez hasta el municipio oleirense y comprobar de primera mano la calidad de las centollas, cuya campaña comenzó hace menos de dos semanas en A Coruña.



Con esta iniciativa se pretende ensalzar la calidad de una de las especies más características del sector pesquero gallego y también poner en valor el trabajo que realiza la flota de artes menores que las captura en Oleiros.



El evento, que se reanudó tras la suspensión de 2020 por la alerta sanitaria del coronavirus, ofreció a los asistentes la opción de recogerlas directamente en la dársena, tanto vivas como cocidas, para degustarlas en sus casas o acudir a algunos de los restaurantes que participan en estas Xornadas da Centola de Lorbé. Muchos incluso aseguraron que los compran ahora para asegurarse el marisco de cara a las celebraciones de Navidad.





La conselleira Rosa Quintana se acercó hasta el municipio para apoyar al sector y poner en valor su trabajo





Este crustáceo es uno de los más demandados en los mercados, por lo que alcanza importantes precios, y si bien este año la cantidad es algo inferior a la esperada, la campaña extractiva de este crustáceo de 2020-2021 anotó los resultados más abultados del último decenio con más de 640 toneladas comercializadas en las lonjas gallegas y más de 5,5 millones de euros de facturación, de acuerdo con los datos aportados entonces por la Xunta. La Consellería do Mar abrió el día 9 de noviembre la campaña de la centolla en las provincias de A Coruña y Pontevedra, mientras que en Lugo comenzará en unos días, siguiendo las indicaciones de la Xunta.



La cofradía agradeció el interés de los consumidores y la colaboración de los hosteleros, así como “a vosa comprensión” ante lo ocurrido el día 13. También reiteraron sus “disculpas, xa que non estivemos a altura da magnitude do evento” insistiendo en que “sabiamos que organizar todo esto despois da pandemia non ía ser doado, pero tentamos facelo o mellor posible”, expusieron los Pescadores de Lorbé.