Eva B | “Me gusta que la gente sienta cosas raras cuando escucha música”

Eva B acaba de lanzar su primer disco, “Cero”, con el que invita a disfrutar del resultado de su evolución, secuelas, declives, alucinaciones y marchas. Este lunes firmó discos en la Fnac de A Coruña y el próximo año recorrerá España con una gira que recalará en la ciudad el 25 de marzo en la sala Inn Club.









¿Cómo definirías el disco? ¿Qué te gustaría que la gente sintiese al escucharlo?

Sinceramente, suelo decir mucho esto de qué me gustaría que la gente sintiese y realmente no tengo ni idea. Todo menos odio. Me gusta mucho que la gente sienta cosas raras cuando escucha música, como me pasa a mí. Supongo que diferentes sensaciones, pero que le transmitan algo.



¿Qué historia cuenta el disco?

No hay un nexo conector porque me ha salido todo bastante aleatorio. Cada canción cuenta una historia diferente.



En “Cero” hay colaboraciones con artistas como Leo Rizzi, Donel o Domingo Ondiz. ¿Cómo ha sido la experiencia de compartir tus canciones con otras voces?

Me sentí muy libre con ellos y me dejaron explayarme mucho con ellos, al igual que hicieron conmigo. Aportaron su estilo propio, que es lo que yo quería, y la verdad es que salieron muy bien. Ojalá así todas en un futuro.



¿Hay algún referente en el que te hayas inspirado para componer las canciones?

Todos los referentes que he tenido desde la infancia, musicales y cinematográficos. Incluso gente que no es referente pero que escucho mucho. Supongo que todo, sea positivo o negativo, influye en la forma que tú tienes de expresarte. Me gustan mucho los ochenta desde que soy pequeña y también han influido mucho en este disco.



Tus videoclips son muy potentes a nivel visual e interpretativo. ¿Es más importante contar una historia o saber cómo contarla?

Yo creo que es muy importante contarla. Es verdad que me funciona mucho el tema visual pero porque yo me expreso así, al igual que podría hacerlo de otra forma. Sin embargo, hay gente que no necesita expresarse de forma visual y lo respeto y me encanta. Las canciones se escuchan muchas veces sin abrir los ojos.



¿Y hay alguna inspiración cinematográfica en ellos?

Sí, hay por ejemplo una referencia a “Brave” en la canción “Drogada” y en las demás las referencias son, por ejemplo, Lauren Bacall.





















Este domingo anunciaste gira y pasarás por A Coruña. ¿Cómo te sientes ante todo lo que está por venir?

Con muchas ganas. Tengo muchas ganas de expresar a la gente las canciones, de estar con ellas y de tocarles las manos y que tengamos momentos especiales.



¿Qué puede esperar la gente cuando vaya a tus conciertos?

Pues de momento no me espero nada ni yo misma. Todavía no he empezado a ensayar, pero en el momento en lo que lo haga podré saberlo mejor.



¿Cómo valorarías todo lo que has logrado hasta ahora?

Para mí ha sido muy fuerte y estoy muy agradecida. No cualquiera se despierta cada mañana y tiene ya un tema solucionado, por lo que esto es algo que yo tenía pendiente desde hace tiempo. En un futuro me encantaría formar parte del gremio de actores y actrices porque el cine me encanta, además de seguir trabajando en la música y dedicarme a esto.