Remontada y victoria del Liceo femenino

El Deportivo Liceo presentó sus credenciales en el estreno de la OK Liga femenina 2021/22 con una incuestionable victoria ante el Bigues i Riells. El equipo coruñés regresó a lo grande y le brindó a su afición el primer triunfo de la campaña.



Y eso que el Bigues i Riells se adelantó en el marcador por mediación de Sofía Reyes a los diez minutos, un marcador que no duró mucho porque Adriana Soto, una de las caras nuevas, igualó en el once. La propia Adriana firmó el segundo poco antes del descanso con un disparo raso y potente.

















En la segunda mitad, el Liceo dominó desde la portería con una excepcional Viki Caretta y sentenció en ataque co los goles de Alba Garrote, Bea Gaete y, de nuevo, Garrote, autora del quinto con una brillante definición en la falta directa.



La próxima semana, primer desplazamiento para el equipo de Carlos Loureiro, el sábado en la pista del Manlleu (18h).









DEPORTIVO LICEO 5 - 1 BIGUES I RIELLS DEPORTIVO LICEO: Viki Caretta; Naiara Vaamonde, Luchy Paz, María Sanjurjo, Alba Garrote –cinco inicial– Ale Martín, Bea Gaete, Adriana Soto, Lucía Yáñez.

BIGUES I RIELLS: Julia Vilarrasa; Sofía Reyes, Aina Serra, Marta Borràs, Erika Ghirardello –cinco inicial– Daniela Cañadó, Gemma Camp, Marlena Rubio, María Igualada.

GOLES: 0-1, min.10: Sofía Reyes. 1-1, min.11: Adriana Soto. 2-1, min.21: Adriana Soto. 3-1, min.41: Alba Garrote. 4-1, min.42: Bea Gaete. 5-1, min.46: Alba Garrote, de falta directa.

ÁRBITROS: Lorenzo Bosch e Íñigo López-Leitón. Sin tarjetas.