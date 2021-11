Trilli vuelve a la convocatoria, en la que no entra Trigueros

La presencia del canterano Trilli es la principal novedad de la lista de convocados de Borja Jiménez para el partido de esta tarde en Las Gaunas frente a la UD Logroñés.



El canterano no entró en la lista para el partido de la pasada jornada, frente al Zamora en Riazor, debido a unas molestias musculares en el aductor. Sin embargo, el técnico blanquiazul ya aclaró el viernes que “Trilli ha estado sin problemas durante la semana, sin sensación de dolor”, motivo por el que ayer decidió incluirlo en la convocatoria para el duelo con uno de los máximos competidores por el ascenso a Segunda División.





Prevención

Trigueros tiene el alta, pero solo llevaba dos entrenamientos con el grupo





Se trata de una buena noticia, ya que Trilli no ha vuelto a jugar con el Depor desde la primera jornada, cuando fue titular en la goleada frente al Celta B en Riazor (5-0), y su posterior lesión con la selección sub-19.



Quienes no entraron en la lista de 22 futbolistas que ayer viajaron a tierras riojanas son Jorge Valín y Pablo Trigueros. En el caso del lateral derecho, no termina de recuperarse de la operación de cadera a la que fue sometido el pasado verano. El central, por su parte, tenía el alta médica para este partido, pero Borja Jiménez ha preferido no icluirlo aún en la convoctoria, ya que Trigueros tan solo había realizado dos entrenamientos con el grupo tras varias semanas lesionado en un tobillo.



Además de Trilli, en la lista también está el canterano Noel, que el pasado miércoles jugó 73 minutos con el Juvenil A ante el Maccabi Haifa.