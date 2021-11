Paula Otero, a cuatro segundos de la final europea en 1.500

Paula Otero acarició a los 17 años su primera final en un gran campeonato absoluto. La coruñesa del Club Natación Arteixo marcó el quinto tiempo de su serie (16:22.46) y el noveno entre todas las participantes de los 1.500 metros libre, la prueba larga de los Campeonatos de Europa de piscina corta de Kazán.



Paula nadó en la serie rápida por la calle 6, justo al lado de la rusa Anastasiya Kirpichnikova, medalla de oro en los 800 metros y gran favorita, con permiso de la italiana Simona Quadarella, dominadora de la distancia en los últimos Europeos y Mundiales de piscina larga.



Kirpichnikova y Quadarella, asentadas en la categoría, no son referencia para la coruñesa, debutante en una cita internacional absoluta, pero Paula no se arrugó y salió muy rápida. No tanto como la rusa, en estado de gracia, pero cerca de la italiana y por delante de las demás rivales hasta los primeros 300 metros.





De más a menos

Entonces le pasó la húngara Mihalyvari, pero Otero aguantó en cuarta posición hasta los últimos 100 metros, cuando le pasó la rusa Khailova, con un final muy potente que la coruñesa no pudo aguantar.



Quinta de la serie que ganó Kirpichnikova con un tiempo estratosférico (15:26.08), el cuarto más rápido de todos los tiempos, Paula se quedó a de su mejor marca personal y a solo cuatro de la final. En caso de una baja, la coruñesa entraría hoy como primera reserva.



La coruñesa nadará otras dos pruebas en el Palacio de Deportes Acuáticos de Kazán, sobre el papel las dos distancias que menos se ajustan a sus características: los 200 metros libre, con el 36º tiempo de las inscritas (2:03.01), mañana, y los 400 libre, con el 27º crono de las participantes (4:12.70), el domingo.







Cuatro finalistas

La natación española celebró en la localidad rusa la clasificación de cuatro finalistas para la jornada del viernes: Ángela Martínez Carles Coll, Lidón Muñoz y Jessica Vall.



La castellonense Martínez, 17 años y debutante en un campeonato internacional absoluto, como Paula, se clasificó con el sexto registro en las series de 1.500 libre (16:05.22) y el tarraconense Coll, de 20 años y revelación del equipo español en Kazán, luchará por las medallas en los 200 estilos (1:54.31).



Otra castellonense, Muñoz, muy cerca de las finales en los 50 libre y 100 estilos, partirá con la séptima mejor marca de los 100 libre (53.02), mientras que la barcelonesa Vall, 32 años, logró el billete para la final de los 200 braza, también con el sexto crono (2:21.16).