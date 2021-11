El pleno de A Coruña rechaza retomar la Policía de Barrio por la okupación

La corporación municipal de A Coruña ha rechazado este miércoles, en pleno extraordinario, una propuesta del PP sobre seguridad para recuperar la Policía de Barrio con el fin de hacer frente a la 'okupación' y los robos porque la mayoría de los grupos creen que "instrumentaliza" un problema.





El punto único de la sesión, que instaba también al Gobierno central a aprobar una ley que garantice el derecho a la propiedad privada y combata la 'okupación', ha contado con los votos favorables del grupo Popular, los votos en contra del PSOE, la Marea Atlántica y el BNG, y la abstención de la edil de Podemos.





Esta proposición, ha explicado la portavoz del PP, Rosa Gallego, buscaba también instar a los Gobiernos central y municipal a "abandonar la pasividad" y "actuar de forma coordinada y eficiente" ante los problemas de seguridad ciudadana como las oleadas de robos, okupaciones o los ruidos del ocio nocturno.





Ante agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional que han acudido al pleno, Gallego ha esgrimido que "los coruñeses sufren graves problemas de seguridad" y ha indicado que las últimas oleadas de robos y okupaciones afectan a la ciudad "de forma generalizada".





Así, ha asegurado que A Coruña tiene "una media de cinco okupaciones al mes" y "más de cien activas", por lo que ha apelado a la necesidad de "adoptar medidas" antes de que suceda "una desgracia".





También ha recordado las protestas de la Policía Local, que se ha concentrado en la puerta del palacio municipal de María Pita, "para que se les dote de medios para hacer su trabajo".





En el debate, el edil de Seguridad Ciudadana, Juan Ignacio Borrego, se ha dirigido a los miembros del PP para destacar que son "unos especialistas en eludir competencias" y ha querido recalcar que A Coruña tiene la Policía Local "más numerosa" de la Comunidad Autónoma.





"No se puede hacer partidismo ni populismo barato intentando hacer llegar a la población que hay en A Coruña un estado que no existe", ha resaltado el teniente de alcalde, que ha acusado al grupo de infundir "una sensación de preguerra" que, a su juicio, no hay en la urbe.





Por su parte, la concejala de la Marea Atlántica María García ha afeado a la propuesta del PP que es "un totum revolutum" que mezcla okupaciones, robos y ruidos nocturnos "y olvida una de las principales causas" del miedo de los ciudadanos, que es, ha dicho, "la inseguridad de saber si van a seguir teniendo una vivienda".





En esta línea, ha llamado a trabajar con "las causas del problema" como el aumento del precio de la vivienda, pues "una ciudad sin miedo es una ciudad donde las personas no tienen angustia vital por saber cómo van a llegar a final de mes".





Mientras, el portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, ha aseverado que "para recuperar la Policía de Barrio son necesarios más efectivos y eso choca con los límites de la contratación pública establecido por Montoro y los sucesivos Gobiernos del PP".





"Aunque se relajasen no es posible que el Gobierno municipal lo resuelva de golpe", ha añadido Jorquera, que ha sostenido que un excesivo refuerzo policial también puede proporcionar una imagen de "inseguridad".





Además, la edil no adscrita Isabel Faraldo, de Podemos, ha criticado que se use al cuerpo de seguridad "como arma arrojadiza" y ha rechazado recuperar la Policía de Barrio "teniendo a la Local en la UVI", pues los agentes llevan meses de reclamaciones por falta de material y el Cuerpo Nacional de Policía "está bajo mínimos".