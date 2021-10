Enmienda de William de Camargo

No fueron días fáciles para William de Camargo. La sombra del mano a mano que falló en El Sardinero persiguió al brasileño en las jornadas posteriores. Lo digirió durante la semana y le costó la suplencia ante el Zamora. Era el día de la enmienda. Contó con la ayuda de Noel, puro desparpajo en la explotación de los espacios, y acostó al Deportivo líder a la espera de lo que haga Unionistas de Salamanca.



El ayer no cuenta en el fútbol. Lo recuerda Borja Jiménez en cada rueda de prensa. Importa el hoy. Y el hoy de William nada tiene que ver con el ayer en Santander.



Tampoco es este el Zamora de la temporada pasada. De luchar por el ascenso a hacerlo por evitar el descenso, con marcadores ajustados, pocos goles en contra, pero sin pólvora. En el Estadio Abanca-Riazor aparcó el autobús. Era lo esperado. David Movilla apostó por el 5-3-2 como sistema y una potente organización defensiva, una telaraña densa que al Deportivo le costó deshacer.



Borja Jiménez mantuvo el dibujo habitual (4-3-3) con dos novedades en el once respecto a la anterior alineación. William dejó su posición a Doncel en la banda izquierda y en la medular, Rafa de Vicente se sentó en el banquillo para la titularidad de Álex Bergantiños, que se situó, de inicio, a la izquierda de Diego Villares.



El único riesgo que asumió el Zamora fue en la salida desde atrás con el balón. Un error de la zaga estuvo a punto de ser rentabilizado por los deportivistas a los cuatro minutos. Quiles interceptó el esférico, lo abrió para Doncel y el centrocampista se encontró con el portero, que despejó su disparo. Los castellanos defendieron en bloque muy bajo y al Deportivo le faltó velocidad para encontrar espacios. Además, los de Movilla le complicaron la vida con cambios de orientación en las contras para detectar problemas a los costados del pivote, Villares. En un saque de esquina, a los 13 minutos, Juanan comprometió a los locales en un córner que remató libre de marca.



El Deportivo encontró por primera vez fisuras en la retaguardia del Zamora mediado el primer periodo con un saque de puerta rápido de Mackay hacia Héctor Hernández y la conexión del lateral con Doncel, que volvió a mandar el balón fácil para el portero con un disparo con la izquierda. Esos fueron los mejores momentos del Deportivo antes del descanso. El poste evitó que el dominio se trasladara también al marcador en forma de gol. Fue tras un pase de Diego Villares al espacio, por ahí apareció con fe Víctor García, falló su par (Espejo), y el extremo reconvertido a lateral se la picó por encima al portero pero el balón, llorando, golpeó el palo largo. Casi a continuación, Quiles, en un centro de Doncel, cabeceó fuera. El Deportivo lo estaba buscando, especialmente por la banda derecha. Doncel se mostró más asociativo que William de Camargo, y por ahí intentó hacer daño el Deportivo, como en una recuperación de Quiles para Doncel, que centró para que el delantero asimétrico conectara con la izquierda en el área, de volea. Un remate precipitado del atacante andaluz, que en las últimas jornadas no está tan fino como en las primeras del curso.



Antes de que se fueran al vestuario, Álex Bergantiños también tuvo su opción con un disparo mordido.









Cambios





El técnico empezó a agitar el árbol antes de que se reanudara el encuentro con la entrada de William de Camargo por Quiles. El brasileño acabaría siendo clave.



Para ayudar a romper la estructura defensiva de los zamoranos, el Deportivo contó con las subidas al ataque, en los primeros minutos del segundo acto, de los centrales Jaime Sánchez y Adrián Lapeña. El incombustible defensa, el único jugador de campo que ha disputado todos los minutos en el Depor, también se animó con un disparo centrado, blandito, que atajó el guardameta del Zamora.



La polémica se asomó por Riazor, pero el árbitro hizo la vista gorda. Héctor Hernández pidió penalti a los 51 minutos.



No se movía el marcador y Borja Jiménez, habituado a tardar con los cambios, volvió a dar un giro al equipo con un doble cambio. Entraron Noel y Menudo por Bergantiños y Doncel. El equipo agradeció el soplo de aire fresco.



El canterano dio otro aire al equipo. Su lectura de los espacios y la posición de Miku fijando rivales, ayudó. Después de su paso por la selección española sub-19, con la que disputó dos partidos esta semana, el delantero aprovechó la media hora que tuvo. Participó en el juego y, aunque no marcó, asistió. Le dio medio gol a William. El brasileño recibió el pase del de Silleda desde la línea de fondo y culminó la acción con la derecha, su pierna mala. Se quitó la espina de su error en Santander.



Los deportivistas tuvieron opciones para ampliar la renta y pasar un final de partido más tranquilo, pero otra vez no las transformó. Víctor y Menudo tuvieron una doble ocasión a los 79 minutos que desbarató el portero y el talentoso centrocampista volvió a acariciar el gol a los 86 a pase de Noel.









DEPORTIVO 1 - 0 ZAMORA Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG Deportivo: Mackay; Víctor, Lapeña, Jaime, Héctor; Juergen, Villares, Bergantiños (Noel, m.66); Quiles (William de Camargo, m.46), Miku (Calavera, m.85) y Doncel.

Zamora: Villanueva; Parra (Baqué, m.72), Piña, Garay, Espejo, Jon Rojo; Kepa Vieites, Juanan (Astray, m.63), Carlos Ramos; Losada (Dieguito, m.72) y Jorge Fernández (Luque, m.52).

Gol: 1-0, M.73: William de Camargo.

Árbitro: Alemán Pérez, del comité de Las Palmas. Mostró amarillas a Juergen (m.34), del Deportivo; y a Juanan (m.21), Carlos Ramos (m.28), Garay (m.32) y Piña (m.76), del Zamora.

Incidencias: Partido de la décima jornada de Primera Federación disputado en el Estadio Abanca-Riazor ante 14.506 aficionados. Agencias - Pandora v3.92+1.0.0 IG