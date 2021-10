Los socialistas de Arteixo critican el abandono del patrimonio debido al traslado de la Fonte do Abade

El grupo municipal del Partido Socialista en Arteixo lamenta el abandono del patrimonio local después de que el Ayuntamiento “anunciase o inicio dos trámites para o traslado da Fonte do Abade, en Oseiro”. “O PSdeG-PSOE leva anos denunciando o estado de abandono dun elemento de enorme valor patrimonial e agarda que, nesta ocasión, os anuncios do PP non volvan quedar en promesas incumpridas”, apunta el portavoz arteixán, Simón López.





“A veciñanza leva máis de vinte anos reclamando esta obra”, dice López, que lamenta el “reiterado incumprimento dos prazos establecidos polo propio goberno de Carlos Calvelo”. Los socialistas recuerdan que el proyecto lleva años en los presupuestos y nunca se ha llevado a cabo.