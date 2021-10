El histórico Reus, obstáculo para la cuarta consecutiva del Liceo

Ocho Copas de Europa, cinco títulos de Liga y siete de la Copa del Rey ilustran el palmarés del Reus Deportiu. Un clásico del hockey nacional, el equipo rojinegro es el obstáculo que separa al Deportivo Liceo de la cuarta victoria consecutiva en la OK Liga, la quinta de la temporada.



El duelo, a las 17.00 horas en el Palacio de los Deportes de Riazor, se disputa justo antes del Deportivo-Sanse, una oportunidad que no ha desaprovechado el club verdiblanco para atraer al socio blanquiazul y a un público más futbolero.



Campeón de la última Copa del Rey y de la reciente Supercopa, el Liceo está de moda. Y no quiere bajarse de la ola, aunque el calendario se lo pone cada vez más difícil. Será el quinto partido en 17 días, el tercero en una semana. Desde el empate en Lleida (4-4), el conjunto que dirige Juan Copa solo conoce la victoria: ganó en Calafell (6-8), en casa contra el Voltregà (4-0) y otra vez fuera, en Igualada (1-5).



Segundo clasificado de la OK Liga dos puntos por debajo del todopoderoso Barça, recibe al Reus, que empezó la campaña con dos triunfos (Igualada, 3-6, y Palafrugell, 4-3), pero encadena tres partidos sin ganar: cayó en su pista contra el líder (3-8) y empató en Alcoi (3-3) y, de nuevo en casa, ante el Caldes (4-4).



“Es un partido importante para nosotros, el tercero de la semana después del esfuerzo que hicimos el martes”, indicó Juan Copa en declaraciones facilitadas por el club. “Recibimos al Reus, un gran equipo que seguramente está en ese proceso de conjuntar a la gente que ha cambiado”, detalló.



“Creo que nosotros estamos cada vez más cerca de nuestra mejor versión”, se felicitó el técnico coruñés, que espera un buen ambiente en las gradas del Palacio: “Es una buena hora y esperemos que venga mucha gente a apoyarnos. Nosotros tenemos ganas de hacer un buen partido y, sobre todo, de sumar tres puntos más en casa”, zanjó.



Con toda la plantilla a su disposición, Copa ha convocado a los diez jugadores del primer equipo: Carles Grau, Martín Garaboa (porteros), César Carballeira, Dava Torres, Roberto Di Benedetto, Jordi Burgaya, Jordi Adroher, Maxi Oruste, Marc Grau y Àlex Rodríguez.



No será un partido más para el propio Rodríguez, máximo goleador (52 tantos) y MVP de la pasada temporada y que hoy se medirá por vez primera a su exequipo después de cinco campañas en el Reus.



No ha perdido pegada el conjunto de Jordi García pese a la baja de Àlex. Y es que en sus filas se encuentra el ‘pichichi’ actual de la OK Liga: el veterano Raúl Marín (35), natural de Reus, que vive su tercera etapa de rojinegro y suma once de los 20 goles de su equipo en las cinco primeras jornadas. Marc Julià o David Gelmà son otros jugadores a tener en cuenta en el bando visitante, que curiosamente ya derrotó al Liceo el mes de enero en la Supercopa. Hoy será otra historia.