Rubén Albés elogia la “organización defensiva” de los burgaleses

Rubén Albés, entrenador del Lugo, elogió el “nivel de organización defensiva” del Burgos, al que visitará mañana en El Plantío en la décima jornada de Segunda.



“El Burgos es un buen rival. Cuando un equipo encaja tan poco es porque su nivel de organización defensiva es realmente alto. Tiene talento defensivo en muchos futbolistas y trabajan absolutamente todos”, comentó.



El preparador rojiblanco auguró “un partido cerrado” a tenor de los resultados que ha cosechado su rival tras el ascenso a Segunda División.



“Es el rival al que más empuja la gente en la categoría, no solo por el número de personas, sino porque están voluntariosos de animar al equipo después de muchos años en Segunda B y es un campo muy cerradito. Pero todo lo que pase alrededor no debe distraernos de lo que es el juego, es en lo que vamos a pensar, aislarnos del entorno”, advirtió.



Además, dijo que el equipo que entrena Julián Calero “tiene claro cómo hacer daño a los equipos” a los que se enfrenta.



“Debemos tener mucho control emocional, jugar el partido que nos interese y no confundirnos y querer ser una cosa que no somos”, declaró.



En este sentido, recordó que tras haberse enfrentado a rivales “muy dominadores a través de la posesión” ahora se va a encontrar a uno que valora menos la posesión, pero “mucho los espacios” y por eso su equipo debe “adaptarse” e introducir “matices”.



Para ese partido se ha ofrecido a jugar Jaume Cuéllar pese a tener que afrontar un viaje transoceánico por la convocatoria de la selección nacional de Bolivia.



El futbolista se perdió la anterior cita de la temporada por sus compromisos internacionales, aunque no llegó a tener minutos con Bolivia en los partidos de clasificación para el Mundial de Catar.



Su técnico en el conjunto gallego, Rubén Albés, lamentó no haber podido contar con él en Lugo en las dos últimas semanas y que tampoco tuviera protagonismo con la selección, pero también valoró su disposición para jugar en Burgos a pesar de tener que afrontar un viaje transoceánico. “No ha jugado ni un minuto en los tres partidos y me hubiera gustado que hubiera participado por el ritmo competitivo. Entendemos que podría llegar para el partido pero no sabemos en qué condiciones lo hará. Veremos cómo llega, pero él ya nos ha transmitido que quiere estar y eso nos gusta”, comentó Albés. El técnico dijo que podría recuperar a alguno de los ocho lesionados.