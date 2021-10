Ignacio Prada: “Fue tres meses antes de las elecciones, no querían mejorar el servicio”

El director de la Compañía de Tranvías de A Coruña, Ignacio Prada, argumentó ayer, tras el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la bajada de la tarifa del bus aprobada por la Marea Atlántica durante su mandato, que no buscó “mejorar” el transporte público. “Fue tres meses antes de las elecciones”, expuso en una rueda de prensa en la que hizo balance del contenido del fallo del Alto Tribunal, que revoca una anterior sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo que avaló la rebaja de los precios.





Prada manifestó que el convenio existente con el Ayuntamiento “ya permite modificaciones en las tarifas”. “Todo lo que pueda hacer el Ayuntamiento por interés se podría realizar siempre que cualquier perjuicio económico se compensara debidamente”, dijo. “Con esta sentencia el transporte público recupera la seguridad jurídica”, abundó, a la vez que no se cerró en negociar con el Gobierno local la respuesta a la sentencia.





Por su parte, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, denunció ayer que la Compañía de Tranvías mantuvo intacto el reparto de dividendos mientras congelaba la inversión en mejorar el servicio de autobús urbano. “Tanto en 2018, antes da baixada do billete do bus, coma en 2019, despois da baixada, a empresa repartiulles os mesmos dividendos aos accionistas, 2,6 millóns de euros, segundo os datos dispoñibles no Rexistro Mercantil. É dicir, que dos enormes beneficios que conseguen coa tarifa, case 8 de cada 10 euros van parar ao peto dos propietarios, en lugar de reinvestirse na mellora do servizo transporte público”, dijo.





También el BNG instó a recurrir esta sentencia y añadió que, “queda claro que o goberno debe pensar en asumir a xestión directa do transporte público cando termine a concesión”. La alcaldesa, Inés Rey, expresó en relación a este tema que los servicios jurídicos del Ayuntamiento “están estudiando” las posibilidades y vías de recurso contra la sentencia.