Feijóo avisa que para ser alternativa debe haber lealtad en el PP: "Unidos vamos a ganar y ése es el objetivo de Ayuso"

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este sábado que para ser alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez necesitan lanzar a los ciudadanos un mensaje de estabilidad, gestión de "compromiso de lealtad". "Unidos vamos a ganar en las urnas y ése es el objetivo de Isabel Díaz Ayuso", ha proclamado.







Así se ha pronunciado a su llegada a la Convención del PP que se celebra en Valencia al ser preguntado por los periodistas si cree que la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid este sábado en Valencia puede deslucir la unidad del cónclave de los últimos días.





"Evidentemente que no, pero no es una creencia, es un hecho. Todos los presidentes autonómicos hemos venido aquí para apoyar al presidente de nuestro partido. Nuestro partido es un partido leal, no es un partido de codazos ni es un partido de zancadillas, eso se lo dejamos a otros", ha proclamado.





En este sentido, el presidente de la Xunta ha subrayado que el PP es un partido "reformista" que sabe "perfectamente que para ser alternativa de gobierno necesita mandar un mensaje de estabilidad, un mensaje de gestión y un mensaje de compromiso de lealtad".





Feijóo ha dicho que "la mejor política para presidir la Comunidad de Madrid es la que acaba de arrasar en las elecciones autonómicas de Madrid". "Y sobre su posicionamiento, me remito a sus propias palabras y su propia actitud", ha agregado.





DICE QUE TODOS ACUDEN PARA "SUMAR"

Tras asegurar que acuden a la Convención para "sumar", ha advertido de que al PSOE y a Podemos lo que le "interesa" es que el PP no sume. "Nos han dividido en las elecciones últimas y hemos aprendido que divididos solamente vamos a conseguir que Podemos y el PSOE están desgobernando nuestro país. Unidos vamos ganar en las urnas y ése es el objetivo de Isabel Díaz Ayuso, igual que del conjunto de presidentes autonómicos", ha aseverado.





Feijóo ha afirmado que la democracia funciona cuando hay alternancia política y ha resaltado que los españoles saben que "la única alternativa" al Ejecutivo actual es el PP. "Los partidos que representan al pasado pierden las elecciones y los que representan al futuro las ganan. En este momento el partido que representa el futuro es el PP y Pablo Casado", ha aseverado.





Dicho esto, ha señalado que eso es lo que van explicar este fin de semana a los ciudadanos en la Convención con "la tranquilidad y el sosiego que merece España, donde hay mucho ruido, mucha crispación, poco diálogo y poca grandeza".





Feijóo ha indicado que el PP va a intentar volver a reunir el voto de centroderecha para presentar una alternativa. "Si el centro derecha se divide, es evidente que vamos a tener populismo, socialismo y más independentismo", ha avisado.





Finalmente, el presidente de la Xunta ha afirmado que los socialistas "gobiernan con cualquiera" y "no tienen ningún límite", ya que su único objetivo es "mantenerse en el gobierno". "El socialismo español es un socialismo que está en plena decadencia", ha asegurado, para añadir que el socialismo alemán o portugués "sabe muy bien que no se puede gobernar con cualquiera", ha manifestado.