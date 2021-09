Y así se acaba con los rumores

Están los que lo hacen a escondidas, los que sufren en silencio a los que lo hacen a escondidas y los que asumen que la monogamia no es para ellos y buscan una solución saludable para su matrimonio. Will Smith y Jada Pinkett son de este último grupo, tal como ha reconocido el actor, que no ha tenido reparo en decir que son una pareja abierta. Así que la prensa amarilla ha perdido un filón, ya no podrá especular con los rumores de ruptura cuando alguno de los dos aparezca de la mano de otra persona. Mientras, a más de una fan se le ha alegrado el día. Soñar es gratis. FOTO: Will y Jada, juntos en un acto público | aec