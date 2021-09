La falta de efectivos del 092 trunca las expectativas de las asociaciones de barrios

La Concejalía de Seguridad Ciudadana celebró una reunión en el centro cívico de Os Mallos con representantes vecinales de toda la ciudad con la esperanza de calmar los ánimos y mejorar los canales de comunicación entre esta concejalía y los vecinos. Les explicaron las competencias de la Policía Local (que no incluyen el tráfico de drogas o la ocupación de edificios) y les invitaron a exponer sus problemas en unos formularios.





Esta iniciativa generó opiniones encontradas. Algunos, como la presidente de Erís, Mónica Díaz, consideran que “trataron de poñelo bonito” pero que todo se resume en que no disponen de suficientes efectivos como para patrullar toda la ciudad, otros consideraron que es un paso hacia adelante.





La plataforma vecinal de Os Mallos, que no pudo asistir por no ser la asociación oficial del barrio, señaló que “se anunciou que era para presentar a Policía Comunitaria e o único que transmitiron é que no hai efectivos abondo para patrullar a pie”. Desde la plataforma recuerdan que se reunieron con el Gobierno local hace un mes, y que presentaron un dossier completo con todos los problemas del barrio.