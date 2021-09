Betanzos pide “sentarse” con la Xunta para tratar la situación de los muelles

Una representación de los más de cien titulares de embarcaciones reunidos la pasada semana en asamblea en el Puerto de Betanzos para analizar la intención de la Xunta de cobrar por su emplazamiento entre el puente de la vía y la depuradora, mantuvo un encuentro con la alcaldesa, María Barral, en el marco de la ronda de contactos que mantendrán con las administraciones implicadas, así como con los tres partidos con representación en la corporación municipal: PSOE. PP y BNG.





Según adelantaron desde la institución municipal, la mandataria les transmitió su apoyo y el de todo el Gobierno de Betanzos a sus reivindicaciones, pues “entendemos la postura de los propietarios de las embarcaciones” ante la voluntad expresada por la entidad, al tiempo que les confirmó que solicitará una reunión para tratar directamente este asunto con los responsables de Portos de Galicia.





Los usuarios, que acordaron que –al menos de momento– no seguirán las indicaciones recogidas en el bando, rechazan los argumentos esgrimidos por el ente público, que apunta a “dificultades de tránsito ao atravesar o porto” o que las embarcaciones “xeneran riscos ambientais”, pues “sempre houbo lanchas amarradas e fondeadas no Porto de Betanzos”, donde incluso conviven con el Club de Piragüismo Ría de Betanzos y con los deportistas del Club de Remo Olímpico do Mandeo, con sede en O Pedrido.





Riesgos

En cuanto a los riesgos para el medio, lo ven como una excusa, en tanto hace casi dos decenios, la extinta Asociación para a Defensa da Ría O Xanocas “pediu un depósito para a recollida de residuos oleosos” y ARBE (Amigos de los Ríos de Betanzos) reclama desde 2014 –sin éxito hasta el momento– “que se repoña o retirado e se complete con outros para a recollida de pinturas y baterías” incidiendo, en este sentido, en que desde hace años no solo nadie contesta a sus “solicitudes de mellora”, sino que a veces “pretenden facer ao revés do solicitado ou gastar máis do necesario para resolver un problema construtivo ou de uso” en los muelles de Betanzos.





Los usuarios, al amparo de ARBE, ven en la intención de Portos de Galicia lo que califican como “un acoso á navegación típica que sempre houbo na cidade”, especialmente vinculada a las romerías de Os Caneiros.