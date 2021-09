Hace 25 años: Los vecinos de O Portiño desconfían del Ayuntamiento y acabó el verano para los más pequeños

El periódico del 17 de septiembre de 1996 llevaba a portada las sospechas de los vecinos de O Portiño, que temen que no les dejen volver a sus casas, y el final del verano para los más pequeños.









Los vecinos de O Portiño se quejan del trato recibido

La evaluación realizada ayer noche por los técnicos determinará si los vecinos del poblado de O Portiño pueden regresar hoy a sus viviendas. A falta de una conclusión firme, el gobierno municipal optó por mantener a los afectados en el pabellón de Riazor, cumpliendo así los desalojados su segunda noche en las instalaciones deportivas de Riazor. La concejala de Asuntos Sociales, Marián Ferreiro, transmitió esta decisión a los representantes de los afectados en un encuentro que se desarrolló en las oficinas del polideportivo. "Hoy les hemos ofrecido la posiblidad de ocupar las residencias de La Milagrosa y el Calvo Sotelo (ofrecidas por la Diputación) pero han preferido mantenerse unidos a la espera de que mañana --por hoy-- se solucione el problema". Los vecinos estaban indignados: "Nos tratan como a perros, nos dieron unos colchones que apestaban y estamos amontonados. Aquí va a haber una matanza como no nos den una solución rápida".









Despedida del general Ostos

El delegado del Gobierno en Galicia, Juan Miguel Diz Guedes, recibió ayer al general jefe VII Zona de la Guardia Civil, Guillermo Ostos Mateos-Cañero, con motivo del cese en su puesto al pasar a la reserva. El general Ostos se incorporó a su destino en La Coruña en junio de 1995, después de haber sido el responsable de la Agrupación de Tráfico en Madrid.





Biólogos y sociólogos estudian cómo conseguir un mundo sin violencia el próximo siglo

Los expertos que asisten al Congreso sobre "Biología y Sociología de la violencia", inaugurado ayer en Valencia, han coincidido en señalar que las actitudes violentas podrán desaparecer en un futuro en la sociedad, aunque para ello es necesario, además de un control de los factores genéticos, un cambio del entorno y de las actitudes sociales. El problema de la violencia, según el organizador de este encuentro, el científico Santiago Grisolía, es "grave", aunque el "factor genético" es determinante, desde el punto de vista científico, en los actos violentos.









23.000 coruñeses volvieron al colegio

Con las aulas un poco más vacías que el pasado año, los colegios coruñeses iniciaron ayer un curso académico marcado por la implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Según datos estimativos de la Consellería, 23.000 escolares de infantil y secundaria, alrededor del 4% menos que el pasado curso, vivieron una vuelta al cole marcada por la normalidad. A las nueve de la mañana, los 31 colegios públicos de la ciudad abrieron sus aulas para casi diez mil chavales, sin que se produjese ninguna alteración fuera de calendario, según destacó el concejal de Educación, Alberto González Armesto.









Cristina Fernández Cid: "No es un sueño"

Cristina Fernández Cid está viviendo una de las experiencias más interesantes de su vida. Cuando hace tres temporadas comenzó a jugar al hockey sobre patines, no imaginó que algún día el seleccionador nacional se fijaría en ella y que la llevaría a todo un Mundial. "Fue algo que me pilló por sorpresa. Yo sabía que había una selección pero me parecía que era algo que se encontraba muy lejos de mí. Fue entonces cuando llegó la concentración de Grado, luego para Barcelona y la lista definitiva. Estaba entre las escogidas, algo que nunca soñé", relata Cristina, todavía abrumada.